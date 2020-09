Le Ghana et le Portugal désignés comme scrutateurs du 70ème congrès de la FIFA

07 Septembre 2020

Accra, Ghana, 7 septembre (Infosplusgabon) - Le Ghana et le Portugal ont été proposés comme scrutateurs au 70ème Congrès de la FIFA chargés du décompte des votes conformément à l'art. 28 par. 2 lit. e des Statuts de la FIFA et l'art. 3 du Règlement intérieur du Congrès.

Le rôle des scrutateurs consiste notamment à veiller à ce que les majorités et quorums corrects soient appliqués et à effectuer le décompte des votes soumis par les fédérations membres de la FIFA.

Les fédérations membres devraient approuver la nomination des pays ainsi que de cinq autres membres qui vérifieraient les procès-verbaux.

Une fois approuvé, le secrétaire général de la GFA Prosper, Harrison Addo, assumerait le rôle de scrutateur pour le congrès en ligne historique de la FIFA qui se tiendra le 18 septembre 2020.

Avant le 70ème congrès de la FIFA, un système de vote électronique et un manuel d'utilisation seront remis aux fédérations membres pour leur permettre d'exercer leurs droits de vote lors de la session en ligne.

Chaque fédération membre sera responsable de l'installation et du maniement de ce système de vote électronique, ainsi que du vote en ligne effectué en temps voulu par le biais du système.

En annonçant le congrès plus tôt, la FIFA a déclaré dans une lettre datée du 11 mars 2020, que le 70ème congrès de la FIFA, initialement prévu à Addis-Abeba, en Éthiopie, le 5 juin 2020, serait reporté au 18 septembre 2020 en raison des préoccupations concernant la pandémie de la COVID-19.

"Depuis lors, la situation s'est aggravée et reste critique. De nombreuses autorités ont déclaré l'état d'urgence et ont pris des mesures pour réduire le risque de transmission du virus, par exemple en imposant une distanciation phsique, en limitant les déplacements et le nombre de personnes lors des rassemblements", a écrit la FIFA.

Dans ce contexte, la Confédération suisse a publié le 13 mars 2020, l'ordonnance sur les mesures de lutte contre le coronavirus (COVID-19). Conformément à l'art. 6b de cette ordonnance, la FIFA, dont le siège est en Suisse et qui est soumise au droit suisse, peut, comme les autres associations basées en Suisse, organiser son congrès annuel à distance, et permettre à ses fédérations membres d'exercer leurs droits, y compris le droit de vote, par écrit ou en ligne.

La santé des membres de la communauté du football étant un élément clé du processus décisionnel, et compte tenu de l'impossibilité d'organiser une réunion physique avec toutes les fédérations membres de la FIFA au même endroit en septembre de cette année, le Bureau du Conseil a pris la décision, le 11 mai 2020, de convoquer le 70ème Congrès de la FIFA sous forme de réunion virtuelle le 18 septembre 2020.

Les fédérations membres recevront donc la convocation au Congrès, ainsi qu'une copie de l'ordre du jour et du rapport annuel de la FIFA 2019, en temps utile. Si une fédération membre souhaite soumettre une proposition pour l'ordre du jour du Congrès, elle doit l'envoyer au secrétariat général par écrit, avec une brève explication, au moins deux mois avant la date du Congrès, avant le 18 juillet 2020 (cf.art.28 par. 1 des Statuts de la FIFA).

