Le département météorologique demande aux Rwandais de se préparer à des pluies moyennes

Kigali, Rwanda, 7 septembre (Infosplusgabon) - L'Agence météorologique du Rwanda a averti la population de se préparer à des précipitations plus moyennes en septembre, avec des précipitations allant de 10 à 100 millimètres (mm).

Des précipitations comprises entre 60 et 80 mm sont attendues dans la plupart des régions du district de Nyagatare, dans les parties nord de Gicumbi, Rulindo, Muhanga, Ngororero, Rutsiro et Nyamashe, et dans les parties sud des districts de Rubavu et Gakenke, a indiqué le service météorologique dans une prévision publiée dimanche.

Les précipitations attendues en septembre 2020 sont inférieures à la moyenne à long terme dans de nombreuses régions du pays, a-t-il indiqué.

Les principaux facteurs sont associés à la lenteur du mouvement de la zone de convergence intertropicale qui persiste, ainsi qu'à la dérive de la masse d'air du Congo vers notre pays, ce qui va stimuler les activités convectives dans la plupart des régions du pays, en particulier sur les parties ouest et nord du pays pendant la période considérée.

Les prévisions indiquent que des précipitations plus importantes, attendues dans la province du nord et dans la plupart des régions de la province de l'ouest, pourraient provoquer des inondations entre autres catastrophes connexes telles que des glissements de terrain, la destruction de maisons.

