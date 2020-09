4,83 milliards de dollars de revenus pétroliers et taxes en Libye au cours des 8 premiers mois de 2020

07 Septembre 2020

Tripoli, Libye, 7 septembre (Infosplusgabon) - La Libye a réalisé de janvier à fin août 2020, quelque 38,51 milliards de dinars (environ 27,91 milliards de dollars) de ressources financières publiques, dont 6,67 milliards de dinars (4,83 milliards de dollars) des ressources pétrolières et souveraines (taxes), soit 17,3% du total des revenus, selon des données publiées lundi par le ministère des Finances.

Les revenus des taxes provenant de la vente de devises a atteint 35% du total, soit 13,5 milliards de dinars au cours des huit derniers mois.

Le communiqué du ministère des Finances sur le suivi des ressources publiques et des dépenses financées conformément aux dispositions financières pour l'année 2020, indique que les ressources pétrolières à elles seules, au cours de la période allant de janvier au 13 août, n'ont pas dépassé 5,17 milliards de dinars.

Quant aux recettes totales des taxes, redevances, douanes, communications et vente de carburant, elles se sont élevées à 1,49 milliard de dinars, et les recettes les plus faibles perçues étaient les recettes de la vente de carburants sur le marché local, qui n'ont dépassé pas 100 millions de dinars au cours de la même période, soit moins de 37% de ce qui était destiné à être collecté. Les projections étaient de l'ordre de 267 millions de dinars.

Les revenus des impôts et taxes sur les revenus des activités économiques se sont élevés à 555 millions de dinars, soit 64% de ce qui était estimé à percevoir. Ils étaient estimés à 867 millions de dinars.

Les recettes douanières ont également été inférieures à ce qui était estimé dans les dispositions financières, atteignant 136 millions de dinars, soit 51% de l'objectif fixé à 267 millions de dinars.

FIN/ INFOSPLUSGABON/AZU/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon