Fayez al-Sarraj s'entretient avec la ministre espagnole des Affaires étrangères sur l'activation des commissions mixtes de coopération

07 Septembre 2020

Tripoli, Libye, 7 septembre (Infosplusgabon) - Le président du Conseil présidentiel du gouvernement d’union nationale, Fayez al-Sarraj, s'est entretenu, lundi, avec la ministre espagnole des Affaires étrangères, Arancha Gonzalez Laya, arrivée à Tripoli plus tôt pour une courte visite de travail en Libye, sur l'activation des commissions mixtes de coopération entre les deux pays.

La réunion a passé en revue les domaines de coopération dans divers secteurs économiques et de services, ainsi que l'activation des travaux des commissions mixtes entre les deux pays, a précisé un communiqué publié par le Bureau d'information du Conseil présidentiel.

La ministre espagnole des Affaires étrangères a exprimé "sa joie de visiter Tripoli et a transmis les salutations du Premier ministre espagnol, M. Pedro Sanchez", renouvelant "l’invitation adressée au président à effectuer une visite officielle en Espagne".

En outre, Mme Gonzalez Laya a réaffirmé "le soutien de son pays au gouvernement d'accord national et la déclaration du président du 21 août, qui comprend un cessez-le-feu, le désarmement dans les régions de Syrte, al-Joufra et le Croissant pétrolier, la reprise de la production et des exportations pétrolières et la tenue d'élections législatives et présidentielles en mars prochain".

Pour sa part, le président du Conseil présidentiel "a souhaité la bienvenue à Mme Gonzalez Laya et à sa délégation qui l'accompagnait", soulignant "la profondeur des relations entre les deux pays amis".

Il a loué la position de l'Espagne en faveur du gouvernement d'accord national et du processus politique en Libye.

M. al-Sarraj a donné un bref aperçu de l’évolution de la situation en Libye, de l’ingérence et des obstacles auxquels se heurte le processus politique, qui exigent une position internationale ferme à leur égard.

À l'issue de la réunion, le président du Conseil présidentiel a remercié le Premier ministre espagnol pour son invitation à se rendre en Espagne, ce qu'il a accepté, en attendant qu'une date soit fixée ultérieurement.

La réunion, qui s'est tenue au siège du Conseil présidentiel dans la capitale, Tripoli, en présence de la délégation accompagnant la ministre espagnole, qui comprend l'ambassadeur du Royaume d'Espagne en Libye, Javier Garcia Larracci, la directrice générale du ministère des Affaires méditerranéennes, Eva Martinez, et l'attaché à l'ambassade, José Maria Terrado, et du côté libyen, un membre du Conseil présidentiel et ministre de l’Education, al-Amari Zayed, le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Siala, et le directeur des affaires européennes au ministère, al-Hajji Dahan.

