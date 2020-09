Coronavirus : Le Nigeria enregistre 162 nouvelles infections, ce qui porte le total à 54.905

06 Septembre 2020

Abuja, Nigeria, 6 septembre (Infosplusgabon) - Le Centre de contrôle des maladies du Nigeria (Nigeria Centre for Disease Control, NCDC) a confirmé 162 nouveaux cas de maladie à coronavirus (COVID-19) dans le pays, ce qui porte le total des cas confirmés à 54.905.

Le NCDC, par le biais de son identifiant Twitter officiel, a également noté que le Nigeria a enregistré trois décès samedi.

L'agence de santé a noté que jusqu'à présent, 54.905 cas ont été confirmés, 42.922 ont été renvoyés et 1.054 décès ont été enregistrés dans 36 Etats et le Territoire de la capitale fédérale (Federal Capital Territory, FCT).

Le NCDC a également déclaré que les 162 cas sont signalés dans 14 États et le FCT, Lagos arrivant en tête avec 53 cas, suivi par l'État de Gombe avec 21 nouvelles infections.

Parmi les autres États ayant enregistré de nouveaux cas, on trouve Oyo (19), Delta (12), Ondo (11), Plateau (10), Ebonyi (9), FCT (6), Kwara (6), Kaduna (5), Rivers (3), Ogun (2), Anambra (2), Imo (2) et Ekiti (1).

Le NCDC a déclaré que le virus se propageait notamment en touchant les surfaces contaminées, puis en se touchant le visage avec les mains non lavées.

"Assurez-vous que toutes les surfaces soient nettoyées avec de l'eau et du savon ou des désinfectants à intervalles réguliers pour éviter la transmission du virus. L'observation de la distanciation physique réduit le risque de contact avec les gouttelettes lorsqu'une personne infectée éternue ou tousse.

"Prenez la responsabilité de réduire le risque de propagation de la COVID-19 en portant un masque facial, en observant la distanciation physique et en vous lavant les mains fréquemment. Il a été démontré que le port d'un masque, associé à un lavage fréquent des mains et à des mesures de distanciation physique, contribue à prévenir la propagation de la COVID-19", a-t-il conseillé.

L'agence de santé publique a révélé que les résultats du test COVID-19 prennent parfois plus de temps que prévu.

"Gardez la distance avec vos amis et de votre famille le temps d’attendre vos résultats. Ne vous soignez pas vous-mêmes non plus. Vous pourriez mettre votre vie en danger", a-t-elle déclaré.

En attendant, l'agence a déclaré que l'un des principaux résultats de la pandémie était l'augmentation des investissements dans la sécurité sanitaire.

Elle a assuré aux Nigérians qu'elle continuerait à travailler avec les États pour maintenir ces investissements.

