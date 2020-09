Coronavirus : Vers une reprise des activités sportives au Nigeria

06 Septembre 2020

Abuja, Nigeria, 6 septembre (Infosplusgabon) - Le ministre des Sports et de la Promotion de la jeunesse, M. Sunday Dare, a déclaré, dimanche, que tous les protocoles relatifs au Coronavirus (COVID-19) devaient être pleinement respectés avec l’imminence de la reprise au Nigeria des activités sportives.

Dans un communiqué publié par M. Gabriel Aduda, secrétaire permanent du ministère des Sports et de la Promotion de la jeunesse, M. Dare a félicité le Président Muhammadu Buhari et le groupe de travail présidentiel sur la COVID-19 pour la réouverture des camps d'orientation du National Youth Service Corps (NYSC).

Le coordonnateur national du groupe de travail présidentiel sur la COVID-19, le Dr Sani Aliyu avait annoncé, jeudi, la reprise des activités sportives mais à huis clos, ajoutant que la reprise de toutes les activités sportives se ferait sous l'étroite supervision du ministère fédéral de la Jeunesse et du Développement des sports et du Centre nigérian de contrôle des maladies (Nigeria Centre for Disease Control NCDC).

Le ministre a déclaré : "nous sommes heureux que nos athlètes puissent maintenant reprendre leurs activités et faire ce qu'ils savent faire de mieux et que nos jeunes puissent retourner dans les camps d'orientation du NCDC. Les derniers mois ont été très durs pour nos athlètes ainsi que pour le ministère".

Il a déclaré que le ministère veillerait à ce que tous les protocoles et tests nécessaires soient respectés avant de donner son accord pour la reprise des activités sportives, y compris les matches de football.

M. Dare a ajouté que l'approbation doit être demandée avant tout match, tandis que tous les protocoles doivent être mis en place et les directives respectées selon les directives du PTF et du NCDC.

"Le ministère a mis en place une équipe de contrôle et d'approbation COVID-19 pour chaque engagement et événement sportif", a-t-il ajouté.

Le ministre a assuré que toutes les mesures pour la reprise de la ligue nationale de football nigériane étaient prises et a averti que la ligue ne reprendrait pas tant que les conditions de base ne seraient pas remplies. La ligue nationale ne commencera pas tant que les règlements et les contrôles en matière de contrôle financier et de licences ne seront pas mis en place.

"La Fédération nigériane de football (Nigeria Football Federation, NFF) doit mettre les clubs en garde et appliquer ces règlements et contrôles comme prévu, sinon les ligues professionnelles et amateurs nigérianes ne seraient pas approuvées pour la reprise", a-t-il déclaré.

Le ministre avait auparavant demandé à la NFF de communiquer aux clubs la nécessité de se conformer pleinement aux contrôles financiers et à la réglementation comme stipulé dans le règlement avant qu'une date ne puisse être fixée pour la reprise de la ligue.

