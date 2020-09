Nigeria : L'armée tue 100 bandits, en arrête 148 dans la région du nord-ouest

06 Septembre 2020

Abuja, Nigeria, 6 septembre (Infosplusgabon) - Les forces armées nigérianes ont déclaré, samedi, qu'au moins 100 bandits ont été tués et 148 autres arrêtés au cours des deux derniers mois dans différentes parties du nord-ouest par les troupes de l'opération Sahel Sanity.

Le directeur par intérim des relations publiques de l’armée, le général de brigade Benard Onyeuko, a déclaré aux journalistes de l'État de Katsina que lors de la série d'opérations de traque et de sauvetage, menées entre le 1er juillet et le 4 septembre, les troupes ont sauvé 107 victimes d'enlèvement.

Onyeuko a en outre déclaré que les troupes avaient arrêté 315 poseurs de mines armés illégaux, ainsi que 20 informateurs et collaborateurs de bandits, six pourvoyeurs d'armes, 13 marchands de bétail volés et 32 fournisseurs de logistique aux bandits.

Le porte-parole militaire a noté que 3.984 vaches, 1.627 moutons et béliers et trois chameaux ont été retrouvés.

Il a déclaré qu'une importante cache d'armes et de munitions a été retrouvée, dont 43 fusils AK47, un GPMG et 100 canons danois, entre autres.

Selon lui, 81 camps de bandits, dont le célèbre Triangle du Dangote et leurs bases logistiques, ont été détruits par les troupes, tandis que 74 attaques de bandits et 54 enlèvements ont été déjoués au cours de la période considérée.

Il a expliqué que l'opération visait à soutenir l'opération Hadarin Daji afin de freiner les activités des bandits armés, des voleurs de bétail, des kidnappeurs et autres criminels dans la région.

FIN/ INFOSPLUSGABON/AGF/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon