Fayez al-Sarraj et Recep Tayyip Erdogan discutent à Istanbul de la sécurité et de la coopération économique

06 Septembre 2020

Tripoli, Libye, 6 septembre (Infosplusgabon) - Le président turc Recep Tayyip Erdogan a reçu, dimanche à Istanbul, le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale, Fayez al-Sarraj, avec lequel "des sujets de développements en Libye et les perspectives de sécurité et de coopération économique entre les deux pays amis" ont été abordés.

Au début de la réunion, M. al-Sarraj a exprimé "sa gratitude pour la position de la Turquie en faveur du Gouvernement d'accord national et sa volonté de faire du règlement politique un succès pour atteindre les Libyens par le biais d'un consensus sur une voie constitutionnelle à des élections législatives et présidentielles", a indiqué un communiqué publié par le Bureau d'information du Conseil présidentiel.

Pour sa part, M. Erdogan a salué "la visite du président, louant ses efforts pour le bien et la stabilité dans son pays", réitérant, selon la même source "le soutien de son pays à l'initiative de paix annoncée par le président le 21 août, qui prévoit un cessez-le-feu, la reprise de la production et des exportations de pétrole, et le désarmement des régions de Syrte et d'al-Joufra et la reprise des trois pistes de Berlin, la piste sécuritaire militaire, économique et politique".

D'autre part, les deux présidents ont discuté, lors de la réunion, d'un certain nombre de dossiers de coopération communs, notamment le dossier du retour des entreprises turques pour parachever les projets d'infrastructure bloqués en Libye et contribuer à de nouveaux projets.

La réunion a également souligné la poursuite de la coordination entre les deux pays face aux répercussions de la pandémie du coronavirus.

Le président du Conseil présidentiel est arrivé samedi soir à Istanbul pour une courte visite de travail dans le cadre du processus de consultation et de coordination entre les deux pays, a précisé le communiqué.

