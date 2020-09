La hausse rapide du nombre des infections au coronavirus en Libye, fait courir le risque d'une implosion de la pandémie

06 Septembre 2020

Tripoli, Libye, 6 septembre (Infosplusgabon) - Les records du nombre d'infections au coronavirus en Libye enchaînés ces dernières semaines, dévoile une quasi implosion de la pandémie faisant encourir au pays le risque d'atteindre un stade où la maladie ne pourrait plus être contrôlée, eu égard à la situation d'exception marquée par l'insécurité, une profonde crise politique et un blocus des sites pétroliers de plus de sept mois ayant privé l'Etat libyen de sa principale source de revenu.

Pour un pays avec une population de taille modeste estimée à 6 millions d'individus, alignant durant plus d'une semaine des chiffres de contamination au virus corona oscillant entre 450 et 670, dénote d'une propagation de la maladie à une vaste échelle pouvant représenter un danger eu égard aux problèmes et énormes défis auquel est confronté le pays en proie au chaos sécuritaire avec en prime un système sanitaire défaillant après toutes ces années de conflit.

Apparue pour la première fois en Libye le 24 mars avec l'infection d'un vieil homme revenant d'Arabie saoudite, la pandémie du coronavirus a fait une première vague d'infections qui est restée dans des proportions très faibles avec des infections quotidiennes qui n'ont pas franchit durant de long mois la barre des 100 contaminations.

Mais avec le rapatriement des membres des communautés libyennes coincées à l'étranger d'environ 20.000 personnes, la pandémie a commencé à prendre une courbe d'infections ascendante.

Ce fût d'abord un foyer dans le Sud du pays avec Sebha (800 km de Tripoli) ainsi qu'Oubari et d'autres villes de la région ayant conduit à des infections dans des villes à l'Est, du Centre et de l'Ouest du pays avec le déplacement de personnes originaires du Sud mais installées dans les régions mentionnées.

Cette flambée d'infection à la COVID-19 s'est propagée malgré les mesures strictes de préventions contre la maladie prise par les autorités libyennes sur l'ensemble du pays avec la fermeture des magasins et grandes surface, l'instauration du couvre-feu total à plusieurs reprises sur des périodes allant de 4 à 10 jours ainsi que les interdictions de rassemblement et la réduction des horaires de travail dans les administrations publiques afin d'éviter les regroupement des citoyens.

Le bilan épidémiologique de la pandémie du coronavirus en Libye, établit par le Centre national de lutte contre les maladies, a enregistré jusqu'à samedi 655 nouveaux cas d'infections, faisant passer le nombre d'infections confirmées au coronavirus dans le pays à 17.749, dont 15.383 sont actifs, 2.081 guérisons et 285 décès.

Une situation qui a amené Ahmed Ben Musa Consultant en pétrole et gaz et Conseiller en entrée de marché en Libye de tweeter: "La Libye est actuellement le deuxième pire pays en termes d'infections confirmées par rapport au nombre de personnes en Afrique après la Namibie et pire que l'Inde et est considérée comme le deuxième pire pays arabe après l'Irak, malgré la rareté des tests".

"La Libye, un pays avec une grande superficie et une population relativement faible, devrait être dans une bien meilleure position", a-t-il ajouté avant de conclure que c'est une "catastrophe!!!".

Il est conformé dans son pessimisme par le Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies qui a révélé samedi que la Libye figure parmi neuf pays d'Afrique qui renferment 81% du total des cas de l'épidémie de coronavirus émergente depuis le début de l'épidémie en mars dernier.

Dans un communiqué, le Centre, une agence de santé spécialisée affiliée à la Commission de l'Union africaine, a déclaré que neuf pays africains ont enregistré 81% des nouveaux cas de Covid-19 la semaine dernière, à savoir, l'Afrique du Sud de 27%, l'Éthiopie de 17%, le Maroc (16%), la Libye (5%), l'Algérie (4%), le Kenya, le Nigéria, la Namibie et Égypte (3% chacun).

L'organisme sanitaire africain a révélé que le nombre de cas confirmés d'infections au coronavirus sur tout le continent africain a atteint 1, 275 million de cas, ce qui représente 5% du total des cas enregistrés dans le monde, tandis que les décès dus à l'épidémie se sont élevés à environ 30.596 cas, tandis que 1,16 million et 16 de patients ont guéri du virus jusqu'à vendredi midi.

Il est à noter dans le rapport a classé la Libye quatrième en Afrique sur 54 pays comme l'un des pays les plus touchés par le virus corona malgré la petite taille de sa population.

Le nombre d'infections et de décès en Libye dus au coronavirus est trois à quatre fois supérieur à celui de sa voisine la Tunisie (84 décès et environ 4.400 infections), étant donné que la population estimée de la Tunisie est d'environ 12 millions de personnes, environ 5 millions plus que la population de la Libye.

Abordant la situation de la pandémie lors de son intervenant mercredi dernier devant le Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation en Libye, la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations unies, Stephanie Williams a souligné que "ce qui accroît la détérioration de la situation désastreuse du peuple libyen l'effet débilitant de l'épidémie de Corona, qui semble devenir incontrôlable. Le nombre de cas confirmés a plus que doublé au cours des deux dernières semaines, avec 15156 cas et 250 décès enregistrés au 1er septembre".

"Les augmentations régulières prennent une tendance inquiétante, avec une transmission communautaire signalée dans certaines grandes villes de Libye, notamment Tripoli et Sebha", ajoutant, "cependant, nous examinons le problème de très près, car le manque persistant de capacités de dépistage, d'installations de santé adéquates et de recherche des contacts signifie que la véritable ampleur de l'épidémie en Libye est susceptible d'être beaucoup plus élevée".

Selon elle, la fragmentation des institutions du secteur de la santé, de graves pénuries de fournitures médicales et d'agents de santé, ainsi qu'un manque de financement, entravent la riposte à l'épidémie, ajoutant que le système de santé, qui a été au bord de l'effondrement complet après plus de neuf ans de conflit, est incapable de répondre au fardeau supplémentaire que lui impose le coronavirus et de maintenir des services de santé réguliers, y compris des programmes de vaccination des enfants.

"L'Organisation des Nations unies et ses partenaires sont à l'avant-garde du soutien aux autorités nationales, en fournissant des fournitures de santé et des équipements de protection individuelle. Nous travaillons également en étroite collaboration avec les autorités pour renforcer la capacité des agents de santé à éliminer la stigmatisation du virus et à sensibiliser le public afin de garantir que le grand public prend les précautions nécessaires pour se protéger", a souligné Mme Williams, précisant qu' il est impératif que "les autorités libyennes coopèrent de manière transparente dans notre lutte commune pour maîtriser cet horrible fléau".

Le principal facteur ayant abouti à l'aggravation de la situation de la pandémie en Libye est le manque de sensibilisation de la population et la non application des mesures barrières destinées à limiter les cas de contamination du Covid-19.

C'est en tout cas l'avis de Issam Miloud Khoueildi, un cadre de la santé travaillant dans un hôpital de la capitale qui a fustigé "l'irrespect des citoyens de la distanciation sociale et des autres dispositions d'hygiène relatives au lavage des mains, au port du masque et à l'usage du gel hydro alcoolique".

Dans une intervention sur une chaîne de télévision privée libyenne, il a affirmé que "les jeunes passent la journée à se rencontrer et discuter et s'asseoir ensemble sans respect d'aucune mesure de précaution et en multipliant les risques de contamination entre eux pour rentrer le soir ou à midi à la maison et se mettre en contact avec leurs parents âgés et souffrant souvent de maladies chroniques comme l'hypertension, le diabète ou des problèmes respiratoires pour les contaminer ensuite".

M. al-Khoueildi a affirmé que "l'écrasante majorité des personnes infectées au coronavirus ne montrent aucun signe des symptômes comme la toux, la fièvre, le maux de gorge ou la diarrhée ce qui fait baisser leur état de vigilance malgré la capacité élevée de contamination du virus", ajoutant que "cette situation mène à augmenter le risque de contamination des grande personnes d'où le taux élevé de décès constatés ces derniers jours parmi les personnes âgées en Libye".

Il est rejoint par Zied al-Hamrouni, un activiste politique libyen qui estime que "les mesures barrières demeurent le seul remède encore efficace pour éviter la contamination et se prémunir contre la maladie et protéger les personnes âgées", signalant que "la Tunisie voisine avait presque réussi à éradiquer la pandémie avant qu'une deuxième vague d'infections n'apparaisse dans le pays depuis l'ouverture des frontières et l'autorisation aux étrangers d'enter dans le pays".

M. al-Hamrouni a indiqué que "la seule alternative pour la Libye est de sensibiliser davantage les citoyens et de promouvoir les dispositions de lutte contre la propagation", appelant "les citoyens à prendre conscience de la gravité du moment et à adhérer à ces mesures afin de sauver des vies et d'éviter un encombrement dans les unités et centres de santé du pays vu que le système sanitaire souffre de nombreuses insuffisances et ne dispose pas des capacités à faire face à une importante vague de patients".

