Le président Barrow se rend à Niamey pour assister à la 57ème session ordinaire de la CEDEAO

06 Septembre 2020

Banjul, Gambie, 6 septembre (Infosplusgabon) - Le président gambien, Adama Barrow, quitte Banjul dimanche pour assister à la 57ème session ordinaire des chefs d'Etat et de gouvernement de la CEDEAO, prévue à Niamey, au Niger, le lundi 7 septembre 2020.

Selon un communiqué officiel, le président Barrow sera accompagné lors de son voyage d'une forte délégation pour assister à la première conférence de la CEDEAO depuis la flambée de la pandémie mondiale du coronavirus.

La 57ème session ordinaire des chefs d’Etat et de gouvernement de la CEDEAO sera présidée par le Président du Niger, Mahamadou Issoufou, et verra la participation d’invités spéciaux tels que le Président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, et le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies pour la région de l’Afrique de l'Ouest et du Sahel, le Dr Mohamed Ibn Chambas.

Le Sommet passera en revue, entre autres, les questions de sécurité, économiques et celle de l'impact de la COVID-19 sur la sous-région.

FIN/ INFOSPLUSGABON/AGF/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon