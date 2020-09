Soutien "sans faille" de la France à la CPI et à ses personnels après l'annonce des sanctions américaines

05 Septembre 2020

Paris, France, 5 septembre (Infosplusgabon) - Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a exprimé le soutien "sans faille" de la France à la Cour pénale internationale (CPI) et à ses personnels, après l’annonce de sanctions individuelles par les États-Unis contre la procureure, Mme Fatou Bensouda, et le chef de la division compétence, M. Phakiso Mochochoko.

"Les mesures annoncées le 2 septembre représentent une attaque grave contre la Cour et les États parties au Statut de Rome et, au-delà, une remise en cause du multilatéralisme et de l’indépendance de la justice. La France réaffirme son soutien sans faille à la Cour pénale internationale et à ses personnels, ainsi qu’à l’indépendance de la justice", a souligné, jeudi, dans une déclaration le chef de la diplomatie française.

Le diplomate français a appelé les États-Unis à retirer les mesures annoncées et a ajouté que la France continuera à se mobiliser pour que la Cour soit en mesure de remplir sa mission de manière indépendante et impartiale, conformément au Statut de Rome.

Alors que la CPI a ouvert, par la procureure Fatou Bensouda, au mois de mars une enquête concernant les crimes commis en Afghanistan par les forces américaines dans la guerre engagée en 2001 et la colonisation des territoires palestiniens, le gouvernement américain a réagi en publiant le 11 juin dernier un communiqué annonçant des sanctions à l’encontre de tout responsable de la juridiction internationale qui poursuivrait des militaires américains.

Ces sanctions économiques, selon le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, sont prises contre les responsables de la CPI directement engagés dans l’enquête, contre ceux qui soutiennent matériellement ces activités officielles ainsi qu’aux membres de leurs familles, mais seront établies au cas par cas contre des individus ou des entités spécifiques.

FIN/ INFOSPLUSGABON/AGF/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon