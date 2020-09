Première réunion des ministres de l’Industrie de la CEEAC du 21au 25 septembre prochain à Kinshasa

05 Septembre 2020

Kinshasa, RD Congo, 5 septembre (Infosplusgabon) - La première réunion des ministres de l’Industrie de la Communauté économique des Etats de l’Afrique Centrale, (CEEAC) se tiendra du 21 au 25 septembre prochain, à Kinshasa, probablement en visioconféréence, en raison de contraintes sanitaires et budgétaires, a-t-on annoncé de source officielle dans la capitale congolaise.

Selon le porte-parole du gouvernement congolais, David-Jolino Diwampovesa-Makelele Ma-Muzingi, ces assises seront consacrées à l’examen et à l’adoption du Plan de développement industriel de l’Afrique Centrale (PDI-AC) pour la décennie 2021-2031, à l’instar de la Communauté de développement d'Afrique australe (SADC) et du Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA).

"Faire du secteur manufacturier le principal moteur de la transformation structurelle des économies de l’Afrique Centrale, de leur arrimage à l’économie mondiale et d’une prospérité partagée", sera le thème central de la rencontre..

La réunion ministérielle sera précédée des travaux du Comité des experts.

FIN/ INFOSPLUSGABON/AGF/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon