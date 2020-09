Retour progressif de l'approvisionnement en eau de Tripoli à partir de ce samedi

05 Septembre 2020

Tripoli, Libye, 5 septembre (Infosplusgabon) - La reprise de l'approvisionnement en eau potable de la ville de Tripoli est prévue en fin de journée de ce samedi de manière progressive, avec le retour de l'électricité dans les stations de pompage, a annoncé l'Organe du fleuve artificiel du système Hassawna-Sahel Jafara dans un communiqué.

La Compagnie générale libyenne d'électricité avait annoncé vendredi le redémarrage de la plupart des groupes électrogènes des centrales de Khoms et Misrata, et le retour de l'alimentation électrique de toutes les zones, accompagnée de délestage manuel, pour maintenir la sécurité et la stabilité du réseau électrique.

La veille, jeudi, la Compagnie avait informé de la coupure complète de l'électricité dans les régions du Centre et du Sud, en raison de la hausse de la chaleur, alors que le pays est confronté à des problèmes d'électricité découlant d'un déficit de 2.500 mégawatts dans la production électrique.

