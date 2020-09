Les inondations font quatre morts au Burkina Faso

05 Septembre 2020

Ouagadougou, Burkina Faso, 5 septembre (Infosplusgabon) - Quatre femmes ont perdu la vie, dans la nuit de vendredi à samedi, dans des inondations causées par des fortes pluies au Burkina Faso.

Selon la mairie de Ouagadougou, une femme enceinte est morte noyée dans la capitale.

A Kaya, dans le Centre-Nord du pays, trois femmes, toutes des déplacées internes, ont été tuées quand leur maison de fortune s’est écroulée sur elles. Parmi les victimes, une était enceinte.

Plusieurs autres villes du pays ont enregistré des cas d’inondation.

On rappelle les inondations du 1er septembre 2009 figurant parmi les plus catastrophiques qu'a connu le Burkina Faso, causant d'énormes dégâts matériels et des pertes en vies humaines.

On estime à environ 150.000 les personnes touchées dont 60.000 sans-abris, logées dans 93 sites d'accueil provisoires (écoles, lieux de cultes, formations sanitaires et autres édifices sociaux) dans les cinq arrondissements de la ville de Ouagadougou.

FIN/ INFOSPLUSGABON/JSX/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon