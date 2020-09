Début effectif de la saison pluvieuse en mi-octobre prochain au Burundi

05 Septembre 2020

Bujumbura, Burundi, 5 septembre (Infosplusgabon) - Les agriculteurs ne doivent pas se laisser tromper par les gouttelettes (entre 05 et 10mm) de ces derniers jours pour sortir les houes dans un pays où le début effectif de la saison pluvieuse n’interviendra pas avant la mi-octobre, a-t-on appris, samedi, auprès de l’Institut géographique du Burundi (IGEBU).

Les caprices du climat angoissent au Burundi où l’agriculture, essentiellement pluviale, occupe 94 pc de la population active, participe à plus de 50 pc au produit intérieur brut (PIB), fournit 95 pc des apports alimentaires et plus de 80 pc des recettes en devises.

Le directeur de la météorologie et l'agro-météorologie à l’IGEBU, Déogratias Babonwanayo, assure que la pluie sera au rendez-vous, surtout dans les plateaux centraux regroupant quatre des cinq régions éco-climatiques du pays, à une altitude comprise entre 1.500 et 1.800 mètres.

Pour le reste du pays, le début effectif de la saison pluvieuse est prévu entre le milieu de la 2ème décade et le début de la 3ème décade du mois d’octobre.

Au Burundi, une saison sèche normale dure de juin à septembre et celle pluvieuse d’octobre à mai.

Cette grande saison pluvieuse marque une pause de 15 jours en janvier. On parle alors de la "petite saison sèche".

A cause du changement climatique, on assiste de plus en plus à une forte variabilité du régime pluviométrique, tendant vers une longue saison sèche, principalement dans les régions de basse altitude.

De ce fait, le Burundi connait régulièrement des périodes de famine liées aux changements climatiques, notamment la sécheresse, l’excès de pluies, la grêle.

Les plus mémorables de ces famines sont celles des années 1917,1923, 1931,1933, 1943, 1958, 1989, 1990, 2000 et 2005 ayant entrainé la perte de vies humaines et le déplacement des populations.

D’autres famines historiques faisaient suite à des calamités telles que l’invasion des insectes déprédateurs, comme les sauterelles et les criquets migrateurs.

Par rapport à beaucoup de pays africains, le Burundi jouit néanmoins de ressources en eaux superficielles et souterraines relativement abondantes pour amortir le choc climatique.

Selon le Plan directeur national de l’eau, les eaux superficielles s'élèvent en moyenne à 10 milliards de m3 pour le territoire national.

Concernant les ressources en eaux souterraines, le Burundi dispose d’un débit aux sources d’environ 6.600 litres d’eau par seconde, surtout dans les régions de haute altitude.

Le pays doit encore faire face à la dégradation et à l’épuisement des sols, la dégradation des ressources sylvicoles, la dégradation de l’environnement humain, de l’avis des spécialistes.

Cette dégradation des sols est consécutive à plusieurs causes dont la plus importante reste la forte croissance démographique qui implique une pression excessive sur les terres agricoles et les ressources naturelles ainsi qu’une réduction des espaces naturels.

