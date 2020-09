L'UNICEF va diriger l'achat et l'approvisionnement de vaccins contre la Covid-19

05 Septembre 2020

New York, Etats-Unis, 5 septembre (Infosplusgabon) - Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) dirige l'achat et l'approvisionnement de vaccins contre la Covid-19, afin de veiller à ce que tous les pays aient un accès sûr, rapide et équitable aux premières doses lorsqu'elles seront disponibles, a annoncé l'agence.

Les efforts d'achat et d'approvisionnement de vaccins contre la Covid-19, impliquant plus de 170 économies, pourraient devenir l'opération la plus importante et la plus rapide d'achat et d'approvisionnement de vaccins jamais menée.

"Il s'agit d'un partenariat entre des gouvernements, des producteurs et des partenaires multilatéraux qui exige la contribution de tous pour remporter cette bataille décisive contre la pandémie de Covid-19", indique Henrietta Fore, directrice générale de l'UNICEF.

"L'UNICEF contribue à cette quête collective d'un vaccin en tirant parti de ses compétences uniques en matière d'approvisionnement en vaccins afin de veiller à ce que tous les pays puissent jouir d'un accès sûr, rapide et équitable aux premières doses lorsqu'elles seront disponibles".

L'UNICEF est le plus grand acheteur individuel de vaccins au monde. Tous les ans, l'organisme achète plus de 2 milliards de doses de vaccins afin de soutenir les efforts de vaccination systématique et de riposte aux épidémies de près de 100 pays.

C'est le principal partenaire d'approvisionnement de Gavi, l'Alliance du vaccins, qui a fourni des vaccins qui sauvent des vies à plus de 760 millions d'enfants au cours des 20 dernières années, évitant ainsi plus de 13 millions de décès.

L'UNICEF mettra à profit son influence sur le marché et son expertise en matière d'achat pour coordonner l'achat et l'approvisionnement de vaccins contre la Covid-19 pour la facilité COVAX.

Cela pourrait potentiellement doubler le volume global d'achats de vaccins de l'organisme sur la seule année 2021.

En réponse à l'appel à manifestation d'intérêt émis en juin par l'UNICEF pour le compte de la Facilité COVAX, 28 producteurs disposant de capacités de production dans 10 pays ont partagé leur plan de production annuelle de vaccins contre la Covid-19 jusqu'en 2023. A en croire les délais avancés par les producteurs entre le développement et la production du vaccin, il pourrait s'agir du processus le plus rapide de l'Histoire, tant sur le plan scientifique que de la production.

Selon une évaluation du marché réalisée par l'UNICEF en compilant des informations soumises par des producteurs de vaccins et des données publiques, les producteurs sont disposés à produire collectivement des quantités sans précédent de vaccin au cours des 12 à 24 prochains mois.

Cependant, ils ont signalé que les investissements nécessaires pour soutenir une production de doses à si grande échelle dépendraient fortement, entre autres choses, de l'issue favorable des essais cliniques, de la mise en place de garanties d'achat, de la confirmation des financements et de la simplification des processus de réglementation et d'homologation.

FIN/ INFOSPLUSGABON/JSX/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon