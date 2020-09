Le Nigeria a enregistré trois nouveaux décès liés au coronavirus et 156 nouveaux cas

05 Septembre 2020

Abuja, Nigeria, 5 septembre (Infosplusgabon) - Le Centre nigérian de prévention et de contrôle des maladies (NCDC) a annoncé, vendredi, trois nouveaux décès liés au coronavirus et 156 nouveaux cas, qui portent à 1051 le nombre de personnes ayant succombé à la pandémie et à 54.743 celui des personnes dépistées positives dans le pays.

En outre, l'agence sanitaire a indiqué que le pays totalise 10.876 cas de Covid-19 actifs et sous traitement, alors que 42.816 patients ont été traités et déclarés guéris.

Le NCDC a noté que les nouvelles infections ont été répertoriées dans 17 Etats, Lagos ayant enregistré le plus grand nombre de cas, 36, suivi de la capitale fédérale, Abuja, 35 et de Oyo, 29.

Les chiffres montrent que Kaduna en compe 10, Abia - 9, Osun - 5, Ogun - 5, Enugu - 5, Rivers - 4, Nasarawa - 3, Ekiti - 3, Imo - 3, Edo - 2, Kwara - 2, Katsina - 2, Plateau - 2 et Niger - 1.

