L'OMS se plaint du retard accusé par les formalités douanières en Libye pour une cargaison d'équipements contre le coronavirus

04 Septembre 2020

Tripoli, Libye, 4 septembre (Infosplusgabon) - L’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’est plainte du "retard répété" dans la libération par les autorités douanières libyennes des envois d’urgence et des fournitures humanitaires pour lutter contre la Covid-19, au moment ou le nombre d’infections parmi les Libyens a été multiplié par cinq au cours du mois d’août par rapport à juillet.

Dans un rapport publié, vendredi, couvrant la période du 20 août au 2 septembre, l'OMS a indiqué qu'elle avait soulevé à plusieurs reprises la question auprès du président du Conseil présidentiel, Fayez al-Sarraj, et du responsable du comité scientifique de lutte contre le coronavirus "en vain", expliquant que les matériaux nécessaires d'urgence avaient été saisis en douane depuis le 26 juillet passé.

Et elle s'attendait à ce qu'une importante cargaison de concentrateurs d'oxygène arrive à Misrata ce jour-là, mettant en garde contre la grave pénurie d'oxygène dans tout le pays. L'OMS a appelé les autorités libyennes à assurer la libération rapide de cette cargaison.

Le rapport a fait état de la visite de la directrice du bureau de l'Organisation de la santé en Libye, Elizabeth Hoft, à Benghazi à la fin du mois d'août, où elle a rencontré des hauts fonctionnaires, et leur a demandé de prendre les mesures nécessaires pour libérer les fournitures anti-corona dans les 48 heures.

Au cours de sa visite, les fournitures qui avaient été interdites aux douanes de Benghazi ont été autorisées pendant plusieurs semaines, en échange de promesses des autorités de libérer d'autres expéditions à l'avenir, qui devraient arriver le 7 septembre, selon la même source.

Le nombre total d'infections au coronavirus en Libye a atteint 16.445 cas, dont 14273 sont actifs, et 1910 se sont rétablis, en plus du décès de 262 autres, depuis le début de l'épidémie dans le pays en mars dernier.

Le 26 août, l'organisation a publié un communiqué exprimant sa préoccupation face à l'augmentation rapide des taux d'infection dans le pays, et la représentante du Secrétaire général des Nations unies agissant en Libye, Stephanie Williams, a mis en garde contre les conséquences de la propagation de l'épidémie pour les Libyens, lors d'un briefing qu'elle a donné via la vidéo-conférence devant le Conseil de sécurité de l'ONU, mercredi dernier.

Elle a suggéré que la véritable portée de la propagation de l'épidémie est plus large que ce qui a été enregistré en raison du manque de capacités de test, soulignant que "le système de santé, qui était au bord de l'effondrement complet après plus de neuf ans de conflit, est incapable de répondre au fardeau supplémentaire qui lui est imposé par les patients du coronavirus. En plus de maintenir des services de santé réguliers, y compris des programmes de vaccination des enfants".

On a également estimé qu'il y a près d'un million de personnes en Libye qui ont besoin d'une aide humanitaire cette année.

