L'UE sauvegarde le patrimoine culturel de la Gambie avec 600.000 euros

04 Septembre 2020

Banjul, Gambie, 4 septembre (Infosplusgabon) - L'Union européenne a signé un nouveau contrat de 600.000 euros avec l'organisation de gestion du patrimoine gambien pour lutter contre les menaces auxquelles le secteur du tourisme est actuellement confronté.

Dans un communiqué publié vendredi à Banjul, l'UE a déclaré qu'elle œuvre à éliminer les obstacles qui ont conduit le secteur du tourisme à l'arrêt depuis le début de la crise.

Dans le cadre du soutien de l'UE à la reprise économique post-pandémique de la Gambie, ce projet vise à protéger le patrimoine du pays et à développer davantage un tourisme plus diversifié et durable.

Le projet, intitulé "Initiative pour la conservation du patrimoine - HerMap-Gambie" est conçu pour renforcer les capacités de la société civile et des autorités locales en tant que partenaires pour développer les compétences en gestion du patrimoine culturel et ainsi investir dans l'amélioration des écosystèmes culturels locaux et mieux les intégrer dans des stratégies de développement plus larges.

L'ambition est de contribuer à la promotion du riche patrimoine culturel de la Gambie et de son potentiel de développement social et de croissance économique et inclusive.

Cette mesure vise à renforcer les capacités et les compétences des partenaires locaux au sein des professions traditionnelles et émergentes liées au patrimoine à travers la prestation de formations communautaires, la création d'ateliers en ligne et d’une plateforme de cours de gestion du patrimoine en ligne.

La formation portera, entre autres, sur le tourisme durable, la gestion des musées, le marketing du patrimoine, l'image de marque du patrimoine, les outils numériques d'enregistrement et de gestion du patrimoine.

« Avec son riche passé historique et culturel, notamment deux sites culturels inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, la culture de la Gambie est une force motrice pour les secteurs créatifs et culturels.

"En outre, c'est une ressource importante qui pourrait soutenir la croissance économique, la cohésion sociale et l'emploi grâce à la promotion du tourisme durable", a déclaré l'ambassadeur de l'UE Attila Lajos.

