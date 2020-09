Les inondations ont causé d’importants dégâts dans les huit régions du Niger

04 Septembre 2020

Niamey, Niger, 4 septembre (Infosplusgabon) - A la date du 30 août dernier, 281.407 personnes (32451 ménages) ont été affectées par les inondations consécutives aux fortes précipitations enregistrées depuis juillet dans les sept régions du pays et à Niamey, selon les estimations du ministère de l’Action humanitaire et de la Gestion des catastrophes.

Les régions les plus touchées sont Maradi (104.501 sinistrés), Tahoua (41.563) et Dosso (40.222).

51 personnes sont décédées dans ces intempéries, alors que 26. 306 maisons se sont effondrées, près de 5000 ha de cultures ensevelies et plus de 4000 têtes de bétail perdues.

En 2019, à la même période, on dénombrait 35.384 personnes sinistrées dans l’ensemble du pays.

Ce bilan dépasse les prévisions du Plan de contingence sur les inondations qui tablait sur 250.000 personnes susceptibles d’être affectées par les inondations cette année, alors que d’importantes précipitations sont attendues, selon les services de la Météorologie nationale.

Ce chiffre prend en compte les actions mises en œuvre par le gouvernement portant sur la prévention et la réduction du risque à travers la construction et le renforcement des digues de protection, ainsi que le curage des caniveaux.

Par ailleurs, l’analyse des hydrogrammes des débits montre que cette année, la montée des eaux est fulgurante avec la même allure que celle observée en 2012, année la plus humide de ces cinquante dernières années, ayant causé des inondations graves avec des pertes en vies humaines. Plus de 500 000 personnes ont été affectées.

Pour répondre aux besoins urgents (nourriture, abris, biens non alimentaires,) des personnes affectées par ces intempéries, les autorités ont besoin de mobiliser 09 milliards de FCFA, soit 16. 488.53 dollars américains, selon l’Organisme de coordination humanitaire des Nations unies (OCHA).

La réponse en cours a jusque-là permis d’assister plus de 600 ménages en vivres, 2500 ménages en biens non alimentaires et 45 ménages en abris, alors que les partenaires humanitaires ont pré-positionné environ 6700 kits de biens non alimentaires pour les populations sinistrées des régions de Diffa, Maradi, Zinder et Tahoua, y compris les réfugiés et personnes déplacées internes pour Niamey et Diffa plus spécifiquement.

Cette situation préoccupe au plus haut niveau les autorités du pays, et le président de la République en particulier, qui a convoqué, lundi 31 août 2020, une réunion de crise sur les inondations avec l’ensemble des acteurs.

Procédant à la synthèse des discussions, le Président Mahamadou Issoufou a fait ressortir les actions à entreprendre dans l’urgence et celles prévues dans le moyen et le long terme.

En urgence, il a relevé que les populations sinistrées qui occupent les bâtiments scolaires doivent être relogées avant la rentrée scolaire en aménageant rapidement les sites disponibles.

Ensuite, une évaluation du niveau de financement est nécessaire pour établir les besoins financiers.

A moyen et long termes, il s’agira d’élaborer et de mettre en œuvre un schéma directeur de l’assainissement pour l’ensemble des villes du Niger, créer une commission d’études permettant de faire une analyse sur les dispositions à prendre pour éviter la répétition des inondations, construire des ouvrages de collecte des eaux, désensabler les cours d’eau (fleuves et affluents) et interdire l’occupation des zones inondables.

Le Président Issoufou a réitéré que l’abondance des pluies ne doit plus être synonyme d’inondations au Niger.

Les actions à mener sont entre autres, l’identification des zones inondables et des zones d’habitation à faibles risques d'inondations, le déguerpissement des populations installées dans les zones inondables, l’amélioration de l’urbanisation, la réfection des caniveaux.

A cela, il faut ajouter la construction d’un barrage pour contenir les eaux qui déferlent sur Niamey.

FIN/ INFOSPLUSGABON/ASX/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon