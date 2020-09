Concertations nationales sur la transition au Mali du 10 au 12 septembre à Bamako, annonce la junte militaire

04 Septembre 2020

Bamako, Mali, 4 septembre (Infosplusgabon) - Les concertations nationales sur la transition politique au Mali auront lieu du 10 au 12 septembre à Bamako, a annoncé jeudi, le porte-parole du Conseil national pour le salut du peuple (CNSP), la junte militaire au pouvoir, le colonel-major Ismaël Wagué.

En prélude à ces assises, se tiendront les 5 et 6 septembre les ateliers de validation des Termes de référence (TDR) des concertations nationales à Bamako et dans les régions, au cours desquelles seront élaborés notamment, la feuille de route, l’architecture, les organes et la charte de la transition, a précisé le porte-parole de la junte.

Ces concertations nationales, qui vont réunir les délégués régionaux, nationaux et ceux de la diaspora, sont placées sous l’égide du président du CNSP, le colonel Assimi Goïta.

La décision de faire valider les termes de référence au cours d’une rencontre préliminaire traduit la volonté des nouvelles autorités de mieux préparer les concertations nationales en élaborant un document de travail bien ficelé, a expliqué le colonel Wagué.

"Les termes de référence sont indispensables pour réussir des échanges ordonnés pouvant déboucher sur des conclusions consensuelles. Car, c’est à la lumière de ce document de travail que les participants peuvent se préparer en amont afin de formuler des recommandations pertinentes", a-t-il expliqué.

Ces assises nationales sont censées tracer la voie vers le retour à l’ordre constitutionnel normal au Mali, après la démission du Président Ibrahim Boubacar Keïta.

La Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a recommandé, lors d'un sommet extraordinaire des chefs d'Etat de l'organisation sous-régionale par visioconférence, une transition d'une année avec un président et un Premier ministre civils, et exigé le retour des militaires dans les casernes.

A la suite de la prise du pouvoir par l'Armée nationale, le 18 août dernier, la CEDEAO a pris une série de sanctions contre le Mali, notamment la fermeture de toutes frontières entre les Etats membres et ce pays, la suspension de transactions commerciales et financières avec le Mali et sa suspension de toutes les instances de l'organisation, rappelle-t-on.

