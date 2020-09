Libye: Le Conseil présidentiel réintègre le ministre de l'Intérieur à son poste après son audition dans une enquête administrative

04 Septembre 2020

Tripoli, Libye, 4 septembre (Infosplusgabon) - La Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale a décidé, jeudi, au terme d'une audition du ministre de l'Intérieur, Fathi Bachagha, dans une enquête administrative après sa suspension provisoire de ses fonctions de le réintégrer à son poste, mettant ainsi fin avec une issue heureuse à une crise des plus importantes qui a secoué le gouvernement d'union nationale.

Dans un décret publié jeudi, le Conseil présidentiel a annoncé la levée de la mesure de suspension du ministre de l'Intérieur Fathi Bachagh qui reprend ses fonctions à partir de la date de la publication de la décision, ajoutant que toutes les mesures antérieures sont annulées.

Ainsi, le Conseil présidentiel a préféré jouer l'apaisement, surtout que la conjoncture est très sensible et le camp du gouvernement d'union est sous les projecteurs, en tournant la page de cette crise et réussissant à préserver l'unité du camp soutenant le gouvernement d'union nationale, alors que les observateurs craignant des développements malencontreux avec une confrontation des composantes du même camp.

Ces mêmes observateurs ont estimé que le Conseil présidentiel a réussi à régler d'une manière pacifique cette crise et démontrer ainsi qu'il peut résoudre les crises par des procédés civilisé conformément aux principes et fondement de l'Etat civil et en donnant le bon exemple aux Libyens qui traversent actuellement une phase difficile de leur histoire et ont besoin qu'on leur donne des raisons d'être optimistes pour l'avenir et de réaliser leurs aspirations à la stabilité, la paix, la démocratie et à la prospérité.

Le ministre de l'Intérieur du gouvernement d'union nationale, Fathi Bachagha, est arrivé au siège du gouvernement de la capitale, Tripoli, ce jeudi, pour répondre devant le Conseil présidentiel dans le cadre de l'enquête administrative.

Des photos publiés sur Internet ont montré des Forces des missions spéciales de la Direction générale du contrôle des stupéfiants du ministère de l'Intérieur, largement déployées de à proximité du siège du Conseil présidentiel à Tripoli.

Vendredi, le Conseil présidentiel avait annoncé sa décision de suspendre le ministre de l'Intérieur Fathi Bachagha de son poste et de le soumettre à une enquête administrative " concernant les permis et autorisations, et la fourniture de la protection nécessaire aux manifestants", en plus des "déclarations qu'il a faites concernant les manifestations et les événements qui en résultent, et l'enquête sur tout excès commis contre les manifestants".

Depuis le début de la semaine dernière, de nombreuses villes libyennes, telles que Tripoli, Misrata, Sebha, Ghat et Zaouia, ont été le théâtre de manifestations massives contre la propagation de la corruption dans le pays et la détérioration des services publics, le manque de liquidités, de carburant, de coupures d'électricité continues et d'une mauvaise gestion publique.

Pour sa part, M. Bachagha a salué son enquête, demandant à que la séance d'interrogatoire et d'enquête soit publique et diffusée en direct dans les médias, une doléance qui n'a pas été satisfaite.

Il avait déclaré aux journalistes, samedi, que la principale raison de sa suspension était due à son discours précédent sur l'existence de la corruption dans toutes les institutions de l'État, assurant que le peuple libyen avait des problèmes et que le gouvernement devait mettre en place un programme et un projet, d'autant plus que les citoyens ont enduré des jours difficiles pendant la guerre de Tripoli, et ils continuent encore.

"Nous devons leur donner de l'espoir et un horizon légitime à travers lequel les problèmes d'électricité, de santé, de la pandémie du coronavirus et autres sont résolus".

FIN/ INFOSPLUSGABON/ASX/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon