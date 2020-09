60 à 80% de la population nigérienne utilisent la médecine traditionnelle comme premier recours

04 Septembre 2020

Niamey, Niger, 4 septembre (Infosplusgabon) - «Au Niger, en cas de maladie la médecine traditionnelle reste le premier recours de 60 à 80% de la population », a indiqué le secrétaire général du ministère nigérien de la Santé publique, Bawan-Allah Goubekoy, lors du lancement des activités de la 8ème Journée Africaine de la médecine traditionnelle.

M. Goubekoy a rappelé que l’utilisation par l’homme des substances médicinales d’origine naturelle remonte à la nuit des temps. Il a ajouté que l’expérience montre que la médecine traditionnelle africaine obtient des résultats satisfaisants car elle est présente et très importante dans la vie quotidienne.

Au cours des deux décennies de la médecine traditionnelle, «le Niger a eu à faire des progrès pour l’institutionnalisation de cette dernière dans le système de santé », a rappelé Goubekoy.

Il a évoqué, entre autres actions menées par son département ministériel, la création de la division en charge du volet de la médecine traditionnelle en 2001, l’élaboration et la validation de la stratégie nationale en 2002, l’élaboration et la validation de la stratégie d’intégration de la médecine traditionnelle dans le système de santé en 2010 et l’élaboration et la validation des outils de gestion de la médecine traditionnelle dans le code d’éthique et de déontologie en 2019.

« Plusieurs plantes médicinales et remèdes issus de notre savoir traditionnel se sont avérés efficaces surtout contre des maladies qui, aujourd’hui, constituent un véritable problème de santé publique telles que la drépanocytose, les hépatites virales, le diabète, l’hypertension artérielle et le paludisme », a dit le secrétaire général du ministère de la Santé.

Il a toutefois reconnu qu’au Niger, «malgré les efforts énormes consentis, beaucoup reste à faire car jusqu’à ce jour, il n’existe aucun médicament traditionnel amélioré». Toutefois, M. Goubekoy a remarqué que les deux décennies 2001-2020 ont permis aux tradipraticiens d’être conscients du regain d’intérêt que suscitent les médicaments traditionnels et les bienfaits de ces derniers, à travers les réunions d’échange avec les différents intervenants de la médecine traditionnelle.

Pour ce faire, « chercheurs et tradipraticiens de santé doivent travailler en symbiose pour faire avancer la recherche, l’un en donnant ses recettes et l’autre en appliquant sa rigueur scientifique, un engagement collectif doit être de mise », a-t-il estimé.

FIN/ INFOSPLUSGABON/ASX/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon