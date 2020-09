L'Ethiopie déclare que les migrants en Arabie saoudite sont victimes de la traite des êtres humains

03 Septembre 2020

Addis-Abeba, Ethiopie, 3 septembre (Infosplusgabon) - Le ministère éthiopien des Affaires étrangères a démenti les informations selon lesquelles il refuse de rapatrier des centaines de migrants vivant dans des conditions sordides en Arabie saoudite et a averti que des enquêtes ont montré que certains d'entre eux avaient été victimes de traite au moins dix fois.

« Notre gouvernement et le Royaume d'Arabie saoudite ont remarqué un cercle vicieux dû au fait que de nombreux migrants rapatriés sont victimes de traite 10 fois et plus », a déclaré jeudi le porte-parole du ministère, Dina Mufti.

M. Mufti, ancien ambassadeur de ce pays d'Afrique de l'Est en Egypte, a déclaré que le processus de création d'un organe consultatif avec le Royaume d'Arabie saoudite est impératif pour entreprendre la tâche de contrôler et de surveiller le cycle des mouvements d'entrée et de sortie des migrants d'Ethiopie vers les Etats du Golfe et protéger leurs droits humains.

Le gouvernement éthiopien répondait aux informations selon lesquelles il refuse de reprendre des centaines de migrants vivant dans de mauvaises conditions de vie dans des centres de détention en Arabie saoudite.

L'Ethiopie a rapatrié plus de 400.000 citoyens d'Arabie saoudite entre mai 2017 et mars 2020, selon le ministère des Affaires étrangères.

« L’Ethiopie n'a jamais refusé de recevoir ses citoyens en provenance de quelque pays que ce soit mais fonctionne selon des principes et selon la disponibilité des ressources et des capacités. Malheureusement, l’Ethiopie est la source, le lieu de transit et la destination des migrants. Nous avons des migrants en difficulté en Afrique et dans les pays du Moyen-Orient à une plus grande échelle », a déclaré le responsable du ministère dans le communiqué.

Il a déclaré que des projets de coopération tangibles au niveau bilatéral sont essentiels pour faire face aux problèmes de migration et que les deux pays sont déterminés à en faire une réalité.

Selon les médias étrangers, l'Ethiopie est réticente à accepter les migrants d'Arabie saoudite, invoquant le manque de capacité à maintenir un grand nombre de personnes en isolement pendant une période prolongée en raison de la pandémie du coronavirus (COVID-19).

Selon le gouvernement, lorsque la COVID-19 a frappé en avril 2020, avec la nature inconnue de la pandémie, le processus de rapatriement de la plupart des migrants est bloqué. Cependant, environ 3.500 migrants ont été aidés à rentrer chez eux, mis en quarantaine et transportés vers leurs villages et villes d'origine en Ethiopie.

Dans l'intervalle, le gouvernement éthiopien travaille avec des responsables saoudiens qui se sont dits préoccupés par le nombre croissant de migrants traversant la frontière saoudienne, a déclaré le responsable éthiopien.

M. Mufti a souligné que l'Arabie saoudite avait coopéré avec l’Ethiopie pour créer des systèmes garantissant un processus de rapatriement sûr et digne des migrants. L'ambassade d'Ethiopie en Arabie saoudite a déclaré qu'elle était en train d'identifier 2000 citoyens et de fournir leurs documents d'identité pour commencer le processus de rapatriement.

Les ministères éthiopiens de la paix, de la santé, du travail et des affaires sociales ont finalisé l'opération pour commencer le rapatriement des migrants du 8 septembre au 6 octobre.

Par ailleurs, l’Ethiopie a augmenté les points de contrôle frontaliers et est en train d'en créer cinq autres et prévoit de créer au moins 27 points pour mettre fin au réseau de trafic illégal.

En vue du retour des migrants, le gouvernement s'efforce de garantir que les migrants éthiopiens disposent d’une pièce d'identité appropriée et il partagera les données, effectuera la vérification des antécédents et confirmera la citoyenneté, assurera le rapatriement, la réintégration (soutien psychosocial), fournira de la subsistance et un transport vers leur destination, a déclaré le ministère éthiopien des Affaires étrangères.

« Nous avons réussi à Beyrouth en travaillant avec de nombreux acteurs et nous travaillons avec l'ONU au Yémen et avec l'Arabie saoudite. Vu le nombre croissant de migrants traversant la frontière avec l'Arabie saoudite, le gouvernement éthiopien travaille en étroite collaboration avec le Royaume dans ce cadre et l'aide aux migrants est l'une des priorités », a déclaré le gouvernement éthiopien.

Le nombre de migrants étant énorme, le suivi des cas est devenu un engagement à plein temps pour de nombreux diplomates de l'ambassade d'Ethiopie à Riyad et du bureau du consulat à Djeddah. D'avril à juillet 2020, 3500 citoyens ont été rapatriés.

Les migrants clandestins traversant la frontière de l'Arabie saoudite en provenance du Yémen éprouvent une plus grande frustration en raison d'un long voyage traumatisant à travers des conditions odieuses causées par les trafiquants. Les migrants sont détenus dans un centre de détention en attendant d'être ramenés chez eux.

Selon le gouvernement éthiopien, la plupart d'entre eux ont découvert que les promesses des trafiquants et des courtiers étaient des mensonges absolus. Le nombre de migrants augmente et l'Arabie saoudite les accepte malgré leur nombre croissant.

