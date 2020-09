Coronavirus : Kigali rouvre deux grands marchés

03 Septembre 2020

Kigali, Rwanda, 3 septembre (Infosplusgabon) - Deux grands marchés qui ont été temporairement fermés le mois dernier en raison de l'augmentation des cas de COVID-19 à Kigali, la capitale rwandaise, ont rouvert jeudi dans le cadre de mesures préventives strictes contre la maladie.

Les autorités municipales de Kigali ont indiqué que le voisinage des deux marchés est responsable du récent pic de nouveaux cas de coronavirus.

Le gouvernement a depuis lors pris des mesures pour contenir la propagation du virus après avoir enregistré 253 cas en trois jours.

Les clients et les commerçants doivent faire contrôler leur température corporelle, se laver les mains et rester à distance lors de leur entrée sur le marché et pendant leurs activités.

Les populations ont été exhortées à utiliser les paiements numériques et le non-respect de cette exigence est passible d'amendes, conformément aux nouvelles directives des autorités municipales.

Les autorités sanitaires rwandaises ont annoncé mercredi un nouveau décès dû au coronavirus, portant le nombre total de morts à 17.

Avec 76 nouvelles infections, le nombre de cas dans le pays est passé à 4.218, a déclaré le ministère de la Santé dans son dernier bulletin d’informations.

Le gouvernement a annoncé le début d'une « deuxième vague » d'infections il y a quinze jours après la détection de nouveaux groupes de cas de coronavirus suite à l'assouplissement des restrictions en mai.

Conformément aux nouvelles mesures de confinement, le nombre de personnes travaillant dans des établissements publics et privés à un moment donné a été ramené de 50% à 30%.

Les frontières terrestres du Rwanda sont fermées tandis que les mouvements à travers le pays sont interdits de 19 heures à 5 heures du matin, heure locale, conformément au couvre-feu imposé pour limiter la propagation de la maladie.

Le gouvernement a rouvert les aéroports pour les vols commerciaux depuis le 1er août.

