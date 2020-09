Au moins 7 000 professionnels de santé sont morts de la Covid-19, selon Amnesty International

03 Septembre 2020

Londres, Royaume-Uni, 3 septembre (Infosplusgabon) - Amnesty International a déclaré ce jeudi que plus de 7000 professionnels de santé sont morts du Covid-19b dans le monde.

Au moins 1 320 cas confirmés de décès de personnes travaillant dans le secteur de la santé ont été enregistrés au Mexique, plus que dans tout autre pays au monde, d'après les informations dont dispose Amnesty International.

Amnesty International a également recensé un grand nombre de décès de professionnels de santé aux Etats-Unis (1 077) et au Brésil (634), où le taux d'infection et de mortalité sont élevés depuis le début de la pandémie, ainsi qu'en Afrique du Sud (240) et en Inde (573), où les taux d'infection ont connu une progression alarmante au cours des derniers mois).

"Quand plus de sept mille personnes meurent en tentant de sauver des vies, on se trouve confronté à une crise d'une ampleur phénoménale. Chaque personne qui travaille dans le secteur de la santé a le droit d'être en sécurité au travail, et il est scandaleux qu'un si grand nombre d'entre elles aient perdu la vie pour avoir fait leur travail, a déclaré Steve Cockburn, responsable du programme Justice sociale et économique à Amnesty International.

"De nombreux mois se sont écoulés depuis le début de la pandémie, et un nombre effrayant de professionnels de santé continue de mourir dans des pays comme le Mexique, le Brésil et les Etats-Unis, et la rapide propagation du virus en Afrique du Sud et en Inde souligne le fait que tous les Etats doivent prendre les mesures nécessaires.

"Il est indispensable que soit mise en place une coopération internationale pour que toutes les personnes travaillant dans le secteur de la santé reçoivent des équipements de protection adéquats qui leur permettront de continuer de faire leur travail, qui est indispensable, sans avoir à risquer leur vie".

Dans un rapport en date du 13 juillet, Amnesty International a révélé que plus de 3 000 personnes travaillant dans le secteur de la santé étaient mortes après avoir contracté le Covid-19.

Les derniers chiffres disponibles reflètent des taux d'infection au Covid-19 croissants dans plusieurs pays, ainsi que l'accès à de nouvelles sources d'informations. Parmi les pays présentant, d'après les estimations, les nombres les plus élevés de personnes travaillant dans le secteur de la santé mortes du Covid-19, figurent le Mexique (1 320), les Etats-Unis (1 077), le Royaume-Uni (649), le Brésil (634), la Russie (631), l'Inde (573), l'Afrique du Sud (240), l'Italie (188), le Pérou (183), l'Iran (164) et l'Egypte (159).

Les chiffres sont probablement fortement sous-estimés, car dans un grand nombre des pays examinés, tous les cas ne sont pas recensés.

Les nouveaux chiffres enregistrés par Amnesty International s'inscrivent dans le cadre de vastes mouvements de grève en Afrique du Sud. Aujourd'hui, le Nehawu, syndicat regroupant les personnels de santé et de l'éducation nationale, va manifester devant le parlement, et il envisage d'organiser une grève nationale le 10 septembre si le gouvernement n'accède pas à ses demandes.

Le gouvernement n'a jusqu'à présent pas accédé aux revendications des travailleurs, qui portent notamment sur la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) suffisants, sur la participation active de travailleurs aux commissions chargées de la santé et de la sécurité au travail, sur les lieux de travail, sur un soutien psychosocial, sur les moyens de transport et sur une prime de risque pour les personnes en première ligne.

L'Afrique du Sud est confrontée à une hausse massive du nombre de décès liés à la Covid-19 depuis le mois de juillet, et l'on dénombre actuellement dans le pays plus d'un demi-million de cas confirmés, au total.

