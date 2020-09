Burkina Faso : le PM insiste sur la nécessité d’organiser l’économie

03 Septembre 2020

Ouagadougou, Burkina Faso, 3 septembre (Infosplusgabon) - Le Premier ministre burkinabè Christophe Marie Dabiré a insisté jeudi, sur la nécessité d’organiser l’économie du pays pour contribuer efficacement à la création de richesses et d’emplois.

"Il faut que nous travaillions à organiser notre économie et à faire en sorte que les acteurs qui interviennent dans le secteur privé, soient également organisés de manière à ce que l’industrie qui est la base de la croissance économique, puisse contribuer efficacement à la création de richesses et d’emplois", a déclaré M. Dabiré lors du premier conclave sur l’industrie et le commerce sous le thème : "Industrie et commerce : Quelle synergie pour l’émergence de l’économie au Burkina Faso ?".

M. Dabiré a indiqué que ce conclave permet aux opérateurs dans le domaine de l’industrie et du commerce, d’échanger, d’expliquer un certain nombre de choses et d’établir des passerelles entre eux, pour permettre à l’économie de se développer de façon harmonieuse.

Plus de 200 personnes dont des professionnels de l’industrie et du commerce et des représentants du gouvernement burkinabè participent à cette rencontre.

Le chef du gouvernement burkinabè a souligné que son gouvernement explore les aspects de développement industriel et économique et la manière dont le secteur privé doit contribuer au développement économique et social.

"Ce conclave est un dialogue entre les industriels et les acteurs du commerce, pour voir comment faire pour que l’industrie qui est en amont de la production puisse déployer facilement ses produits", a-t-il dit.

"Ce dialogue est important, car si les industriels et les acteurs du commerce ne s’expliquent pas, ne s’entendent pas, ne comprennent pas pourquoi il faut travailler ensemble pour créer la synergie, les uns vont produire et les autres ne vont pas commercialiser et forcement, nous allons aboutir à des crises que nous avons déjà connues et qui ont conduit à la fermeture d’un certain nombre d’industries dans notre pays et le Gouvernement à prendre ses responsabilités par rapport à la distribution et à l’écoulement des produits de notre secteur industriel", a-t-il noté.

