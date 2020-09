La France préoccupée par le fichier électoral guinéen

03 Septembre 2020

Paris, France, 3 septembre (Infosplusgabon) – Le ministère français des Affaires étrangères a rappelé mercredi sa préoccupation, qu’il avait exprimé lors des scrutins référendaires et législatifs, sur le fichier électoral guinéen qui, a-t-il estimé, "a un caractère non consensuel", tout en appelant les acteurs guinées "à la responsabilité, au dialogue et à la plus grande retenue" alors que le président Alpha Condé va briguer un troisième mandat contesté par l'opposition.

« La France rappelle sa préoccupation, déjà exprimée lors des scrutins référendaires et législatifs, sur le caractère non consensuel du fichier électoral. Elle avait condamné les violences qui avaient émaillé ce processus électoral et entraîné plusieurs morts. Notre préoccupation demeure, s’agissant du prochain scrutin. », a déclaré mercredi, au cours d’un point de presse, Agnès von der Mühll, directrice de la communication et de la presse, porte-parole du Quai d’Orsay.

Les experts de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao), rappelle-t-on, dépêchés à Conakry, ont fait l'audit du fichier électoral guinéen et ont affirmé qu’il comporte d'importantes irrégularités avec plus de 2,4 millions d'électeurs sans pièces justificatives représentant le tiers des noms figurant dans ce fichier.

Sous la pression provenant de plusieurs parties, la commission électorale nationale indépendante guinéenne a lancé le 21 juillet dernier la révision exceptionnelle des listes électorales en prévision de la présidentielle prévue le 18 octobre prochain alors que la Guinée traverse une situation de fortes tensions et de vive contestation de l'opposition contre la candidature du président sortant Alpha condé qui a annoncé qu’il brigue un troisième mandat.

La France, a souligné la porte-parole du Quai d’Orsay, appelle l’ensemble des acteurs guinéens, « quels qu’ils soient, à la responsabilité, au dialogue et à la plus grande retenue » et apporte son soutien aux organisations régionales, la CEDEAO et l’Union africaine, ainsi qu’aux Nations unies, dans leurs efforts pour éviter une détérioration du climat politique et un nouveau cycle de violences en Guinée.

