Remise à la CENI du fichier électoral biométrique

03 Septembre 2020

Niamey, Niger, 3 septembre (Infosplusgabon) – Le fichier biométrique élaboré dans le cadre des prochaines élections générales au Niger a été officiellement remis jeudi à la Commission électorale nationale indépendante (CENI) par la direction nationale de l’informatique.

Lors de la réception, le président de la CENI Me Issaka Souna a dit que ce fichier doit, conformément à la loi, faire l’objet d’un audit. «Les différents partenaires politiques et civiles l’ont voulu, la CENI est d’accord et nous avons sollicité l’assistance des partenaires très importants qui sont l’Union Africaine et l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), qui vont accompagner la CENI de façon fraternelle dans la réalisation de l’audit dudit fichier », a dit à la presse Me Sounna.

L’audit, a expliqué le président de la CENI, est un exercice qui va permettre de lire à la loupe l’esprit, les modalités et les comportements de l’ensemble des éléments (machines, le mode opératoire, le comportement des électeurs, le temps…) qui ont concouru à la mise en place du fichier.

Les faiblesses qui pourraient éventuellement être relevées vont être corrigées afin que la CENI passe, selon Me Issaka Sounna, très rapidement à l’organisation des premiers scrutins.

La Commission Electorale Nationale Indépendante, reste a-t-il poursuivi, « mobilisée sous réserve des résultats de l’audit aux côtés de l’ensemble des électeurs pour leur offrir des élections tout à fait transparentes, crédibles et apaisées ».

Me Issaka Sounna a invité tous les acteurs à un sursaut pour ensemble aller vers un fichier fini et définitif accepté de tous afin d’organiser des élections qui déboucheront sur des résultats valables, acceptés par tous.

L’élaboration du fichier électoral biométrique a nécessité le recrutement de 7000 agents d’enrôlement. 7 446 556 électeurs ont été enrôlés sur le fichier dont 4 093 291 Femmes soit 55% et 3 353 265 Hommes soit 45%. Le taux de réalisation s’élève à 76,36%.

«Notre équipe reste mobilisée pour relever les prochains défis dont, entre autres, l’édition des cartes d’électeurs, de la liste électorale biométrique définitive, l’enrôlement des citoyens de la diaspora, dès que les conditions le permettent et la perspective de la révision du fichier en 2021», a affirmé pour sa part le directeur national de l’information Oumarou Saidi.

Le Niger va organiser des élections générales entre fin décembre 2020 et février 2021, rappelle-t-on.

FIN/ INFOSPLUSGABON/ASX/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon