Le Kenya promet de diriger les efforts de la région contre le terrorisme

03 Septembre 2020

Nairobi, Kenya, 3 septembre (Infoisplusgabon) – Le Kenya continuera à jouer un rôle central dans la lutte de la communauté internationale contre le terrorisme, y compris dans les efforts de la région est-africaine contre le terrorisme, a déclaré mercredi le président Uhuru Kenyatta.

Le président Kenyatta a promis de travailler de concert avec les autres partenaires et gouvernements pour tirer profit de la présence du Kenya au Conseil de sécurité en vue de promouvoir la paix à l'échelle internationale.

"Le Kenya vise à assurer le leadership dans la Corne de l'Afrique en explorant et en mettant en place des mesures diplomatiques en termes de financement contre le terrorisme et à travailler avec les partenaires dans le cadre des efforts plus larges déployés dans la lutte contre le terrorisme, mais aussi à juguler les autres formes du crime transnational organisé.

"A travers son siège de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations unies, le Kenya vise à contribuer davantage à la paix et la sécurité internationale, le but ultime étant d'atteindre le développement durable pour l'année 2021-2022", a dit le président kényan.

Le chef de l'Etat s'est adressé aux autres dirigeants de la planète depuis le palais présidentiel en visioconférence consacrée au Processus d'Aqaba sur la Covid-19 convoqué par le Roi Abdallah II de Jordanie.

La réunion a regroupé des dirigeants comme le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, le président Rodrigo Duterte des Philippines, et le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, pour discuter du lien entre la pandémie du coronavirus et la sécurité internationale.

Selon le président Kenyatta, la COVID-19 est un catalyseur de l'insécurité mondiale qui renforce les difficultés socio économiques et en amplifie l'insécurité préexistante.

"La pandémie a été un catalyseur des risques sous-jacentes, alors que bon nombre de pays sont confrontés à une dégradation sévère des situations sur les plans politique, sécuritaire, criminelle et de gouvernance".

Pour le président Kenyatta, la pandémie a ralenti les efforts de règlement des conflits et de la crise régionale et internationale et aggravé les tensions tout en remettant en cause les acquis en termes de consolidation de la paix réalisés au fil des années.

Dans la Corne de l'Afrique, a dit le président, la Covid-19 a accru le potentiel pour les actes terroristes, aggravé la crise des réfugiés et entraîné la prolifération des armes légères et armes de poing.

Pour répondre aux défis en matière de sécurité aggravés par la Covid-19, le président Kenyatta a dit que les Etats en première ligne dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violant doivent être assistés en renforçant leurs capacités à faire face aux défis pré-existants et émergents en matière de sécurité.

Le Premier ministre Trudeau a plaidé en faveur de l'implication des femmes dans les discussions relatives à la sécurité internationale afin de s'assurer que des voix diverses sont entendues.

Le dirigeant canadien a dénoncé la désinformation propagée par les fake news, ce qui attise l'anxiété des populations durant la pandémie.

Le président Duterte, pour sa part, a penché pour "l'ouverture, une collaboration et une solidarité plus profonde" dans la réponse mondiale à la Covid-19 et mis en garde contre l'unilatéralisme qui, a-t-il dit, alimente l'insécurité.

FIN/ INFOSPLUSGABON/ASX/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon