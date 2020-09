L’Allemagne accorde au Sénégal une aide financière de 146 millions d’euros

03 Septembre 2020

Dakar, Sénégal, 3 septembre (Infosplusgabon) – Le ministre sénégalais de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, et l’ambassadeur d’Allemagne, Stephan Roken, ont signé ce jeudi à Dakar, trois nouveaux accords de coopération financière et technique entre les deux pays.

L’engagement financier du gouvernement allemand pour ces trois accords de coopération s’élève à 146 millions d’euros, soit environ 96 milliards de francs CFA, octroyés sous forme de don.

Ces financements sont destinés à la mise en œuvre des projets et programmes dans le secteur des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique et de l’accès à l’énergie et à la mise en œuvre du programme "partenariats réformes" initié dans le cadre du "Compact avec l’Afrique" lancé par la Chancelière allemande, Mme Angela Merkel, au niveau du G20.

La cérémonie de signature de l’accord s’est déroulée en présence de l’ambassadrice et chef de la délégation de l’Union européenne (UE) au Sénégal, Mme Irène Mingasson.

Dans son discours prononcé au cours de la cérémonie, le ministre sénégalais a salué l’aide allemande, rappelant son engagement d’accorder au Sénégal, au titre de l’exercice budgétaire 2020, un montant de 104 millions d’euros, soit environ 68 milliards de francs CFA destinés à des mesures de coopération financière et technique.

"Je saisis (..) cette occasion, pour me réjouir, encore une fois, du dynamisme de la coopération entre nos deux pays, à l’image de toute l’Union européenne, qui s’est bien adaptée, au fil des temps, en fonction des priorités et orientations majeures définies par les autorités", a déclaré M. Hott.

De son côté, le secrétaire d'Etat allemand, Martin Jäger, qui a assisté à la cérémonie, a souligné la volonté de son pays d’accompagner le Sénégal qui est "un partenaire prioritaire pour l’Allemagne".

"Dans le cadre de notre partenariat, nous entendons appuyer les efforts de réformes ambitieux déployés par le gouvernement sénégalais. Nous nous sommes notamment donnés comme mission d’appuyer les objectifs du Plan Sénégal Émergent (PSE), que sont la promotion de l’emploi et la mobilisation des investissements", a-t-il affirmé.

Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus (COVID-19), l’Allemagne a accordé au Sénégal un don financier de 100 millions d’euros, soit environ 65,5 milliards de francs CFA, pour soutenir la mise en œuvre de son Programme de résilience économique et social, rappelle-t-on.

Cette aide est destinée à soulager les ménages les plus vulnérables et les entreprises directement touchées par la COVID-19.

