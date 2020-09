La Mauritanie va mobiliser 712 millions de dollars pour relancer son économie face aux effets du coronavirus

03 Septembre 2020

Nouakchott, Mauritanie, 3 septembre (Infosplusgabon) - Le président mauritanien, Mohamed Cheikh ould Ghazouani, a annoncé mercredi soir, dans un message à ses compatriotes, une enveloppe de 240 milliards d’anciennes ouguiyas, soit environ 712 millions de dollars, à mobiliser sur fonds propres, pour relancer l’économie du pays durement éprouvée par la pandémie du coronavirus (COVID-19).

Selon lui, "cette pandémie a occasionné de graves préjudices à tous les niveaux, national et international, et engendré de nouvelles réalités économiques et sociales complexes et porteuses de graves dangers".

"Elle a eu des conséquences négatives sur notre économie nationale, entraînant un recul de notre Produit intérieur brut (PIB), ainsi qu’une réduction drastiques de nos recettes fiscales et un accroissement de nos dépenses, ce qui a aggravé le déficit budgétaire", a-t-il souligné.

"En outre, cette pandémie a révélé les faiblesses structurelles de notre système économique. Cette situation met en évidence tout l’intérêt d’un renforcement du rôle de l’Etat dans la régulation de l’économie, l’orientation de l’investissement, le développement du secteur productif et la mise en œuvre d’une action soutenue en faveur de la réalisation du plus grand niveau possible d’autosuffisance alimentaire", a indiqué le chef de l'Etat mauritanien.

