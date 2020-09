Un leader politique guinéen appelle à une candidature unique face à Alpha Condé à la prochaine présidentielle

03 Septembre 2020

Conakry, Guinée, 3 septembre (Infosplusgabon) - Dans une déclaration parvenue jeudi à Infosplusgabon, un leader de l’opposition guinéenne et chef de Génération Citoyenne (GECI), Fodé Mohamed Soumah, appelle à une candidature unique face au président sortant, Alpha Condé, en lice pour briguer un nouveau mandat à la présidentielle du 18 octobre prochain en Guinée.

Désigné début août par la Convention nationale du Rassemblement du peuple de Guinée (RPG Arc-en-ciel) Condé s’était borné à déclarer qu’il avait pris acte de sa désignation pour défendre les couleurs de son parti qui a diffusé lundi soir un communiqué confirmant que leur candidat a accepté leur proposition.

Ainsi, le leader de GECI estime que face à l’impossibilité d’empêcher la candidature de Condé à la présidentielle, "la candidature unique reste la seule option en vue de parvenir à l’alternance" dans le pays.

Député dans la nouvelle Assemblée non reconnue par l’opposition, le leader de GECI est un des rares chefs de parti hors de la mouvance à avoir participé au double scrutin législatif et référendaire du 22 mars dernier, qui avait été dénoncé et boycotté par la majorité des partis.

Le leader de GECI appelle de tous ses vœux à la renaissance de ses cendres du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) "car la Guinée a plus que jamais besoin d’un contre-pouvoir fort face à un gouvernement incompétent et un pouvoir oppressant".

"La conquête du pouvoir, c’est une personne, mais son exercice se partage. L’opposition étant majoritaire dans l’opinion, nous pourrions éviter de morceler cet électorat face au RPG qui fera le plein de ses voix et viendra ou utilisera des partis pour y piocher", a-t-il indiqué.

Quelques heures après l’annonce officielle tant attendue de la candidature de Condé, le FNDC a souligné être en passe de reprendre ses manifestations de rue destinées à contraindre le président sortant à renoncer à briguer un nouveau mandat au-delà de son second quinquennat qui prend fin en octobre.

Regroupant des artistes, des leaders de l’opposition, des acteurs de la société civile, entre autres, le FNDC avait dit que l’opposition ne participerait pas à l’élection si Condé était candidat.

Deux anciens ministres sous l’ère Condé, membres de la structure de contestation, ont déjà déposé leurs dossiers de candidature à la Cour constitutionnelle avant la date butoir, fixée à mardi prochain. Ces derniers soutiennent toutefois que leurs candidatures ne les excluent pas du FNDC.

Tous les observateurs s’interrogent pour savoir si les anciens Premiers ministres, Mamadou Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré, qui n’ont pas encore fait acte de candidature, participeront ou non au scrutin.

A Tanènè, à environ 50 km de la capitale, un notable très respecté, El Hadj Sékouna Soumah, "le kountigui"» (chef) de la Basse Côte ou Guinée maritime, avait convoqué mardi à son domicile une réunion des responsables des coordinations régionales pour plancher sur la candidature du président sortant, qui a été dispersée par les forces de l’ordre qui ont fait usage des grenades lacrymogènes.

Âgé de 82 ans, Alpha Condé, élu grâce à la Constitution de 2010, établie mais non adoptée sous la transition militaire, après ses deux quinquennats, est candidat grâce à la nouvelle loi fondamentale adoptée le 22 mars dernier, mais contestée par plusieurs partis de l’opposition qui avaient dénoncé et boycotté le processus.

FIN/ INFOSPLUSGABON/ASX/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon