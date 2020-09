83 nouveaux de coronavirus et 47 nouvelles guérisons enregistrés jeudi au Sénégal, aucun décès

03 Septembre 2020

Dakar, Sénégal, 3 septembre (Infosplusgabon) - Le Sénégal a enregistré, ce jeudi, 83 nouveaux cas de coronavirus, revenus positifs sur les 1032 échantillons testés et répartis en 42 cas contacts et 41 cas issus de la transmission communautaire, a annoncé le ministère de la Santé et de l'Action sociale, lors de son point de presse quotidien.

Aucun décès liés au coronavirus n'a été signalé par le ministère, qui a par ailleurs indiqué que 47 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris.

Il a, toutefois, annoncé 33 cas graves pris en charge dans les services de réanimation.

Ainsi, à ce jour, le Sénégal compte 13826 cas positifs dont 9553 guéris, 287 décès et 3985 encore sous traitement.

