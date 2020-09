La Libye explore les modalités de coopération avec l'Indonésie dans le domaine du gaz et du pétrole

03 Septembre 2020

Tripoli, Libye, 3 septembre (Infosplusgabon) - Le président du Conseil de direction de la Compagnie nationale libyenne de pétrole (NOC), Mustapha Sanalla, s'est entretenu avec le chargé d'affaires de l'ambassade d'Indonésie en Libye, Mohamed Ammar Maarouf, des modalités de coopération dans le domaine du pétrole et du gaz, et de la présence d'entreprises indonésiennes dans le secteur pétrolier dans le pays.

L'entretien, qui a eu lieu mercredi au siège de la Compagnie nationale de pétrole dans la capitale, Tripoli, s'est déroulé en présence d'un membre du Conseil de direction de la NOC pour les affaires financières et administratives, al-Amari Mohamed, du directeur du Bureau de coopération internationale, Salah Ben Ali, et du directeur général des affaires juridiques, Khalafalla Ibrahim, selon un communiqué publié jeudi par la NOC.

Le communiqué indique que M. Sanalla a assuré que "la porte est ouverte aux entreprises indonésiennes dans le domaine du pétrole et du gaz, et pour contribuer à développer le secteur d'une manière qui profite aux deux parties".

Plus tôt mercredi, le président du Conseil de direction de la NOC, Mustapha Sanalla, avait discuté avec l'ambassadeur des Philippines en Libye, Almir Kato, et la délégation l'accompagnant, des aspects de coopération et du renforcement des relations entre les deux pays dans les domaines du pétrole et du gaz.

FIN/ INFOSPLUSGABON/ASX/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon