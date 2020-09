Mike Pompeo salue le soutien du Maroc à l'action des Nations unies dans le règlement de la crise libyenne

03 Septembre 2020

Tripoli, Libye, 3 septembre (Infosplusgabon) - Le Secrétaire d'État américain, Mike Pompeo, a salué les efforts du Maroc aux actions des Nations unies pour régler le conflit libyen, au moment où des tentatives sont déployées pour la reprise du processus politique en Libye.

Il a exprimé cette position lors d'une réunion par vidéoconférence avec son homologue marocain, Nasser Bourita, encourageant le gouvernement marocain à "continuer à soutenir les efforts des Nations unies pour résoudre le conflit en Libye et mettre fin à ses effets déstabilisateurs dans toute la région", indique un communiqué publié jeudi par le département d'État américain.

Selon le communiqué, M. Pompeo a également souligné "les efforts du Maroc dans le domaine de la lutte commune contre le terrorisme et son rôle dans la lutte contre l'extrémisme violent".

Les Etats-Unis, via leur ambassadeur en Libye, Richard Norland, se sont investis dans la recherche d'une solution politique en Libye, en proposant la démilitarisation des zones de Syrte et d'al-Joufra et la reprise de la production pétrolière dont les revenus seront gelés dans un compte bancaire jusqu'à l'atteinte d'un arrangement entre Libyens sur la réparation et la gestion transparente de la manne pétrolière.

Cette proposition a été reprise dans les déclarations de cessez-le-feu immédiat des présidents du Conseil présidentiel du Gouvernement d'union nationale, Fayez al-Sarraj, et du Parlement, Aguila Saleh, faites le 21 août dernier.

Le 28 août, la Mission d'appui des Nations unies (MANUL) en Libye a salué les "efforts de communication déployés par le Royaume du Maroc pour parvenir à une solution au conflit libyen", exprimant "son aspiration à soutenir le Maroc de manière constructive et continue dans le dossier libyen, dans le cadre de l'Accord de Skhirat et des résultats de la Conférence de Berlin".

Cela fait suite à l’annonce par la Mission de l’ONU de réunions que la Représentante spéciale par intérim du Secrétaire général des Nations unies en Libye, Stephanie Williams, a tenues avec le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et d’autres responsables marocains à Rabat, qualifiées de "fructueuses".

FIN/ INFOSPLUSGABON/TFG/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon