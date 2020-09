Prêt de la BERD pour financer une nouvelle fromagerie au Maroc et une expansion en Tunisie

02 Septembre 2020

Tunis, Tunisie, 2 septembre (Infosplusgabon) - La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) renforce le secteur agroalimentaire au Maroc et en Tunisie avec un prêt total équivalent à 10,9 millions d’euros à Land’Or, un leader du fromage fondu en Tunisie.

En annonçant le prêt mercredi, la BERD a déclaré que l'opération était soutenue par l'Union européenne (UE).

En Tunisie, la BERD accordera un prêt de 10 millions de dinars (équivalent à 3,1 millions d'euros) pour acheter de nouvelles machines et augmenter la capacité de production. Land’Or optimisera également les processus de son usine tunisienne en améliorant ses normes industrielles, en investissant dans la productivité, la qualité et la sécurité.

Parallèlement, la filiale de Land'Or au Maroc, Land'Or Maroc Industries (LMI), bénéficiera d’un prêt de 82,2 millions de dirhams (équivalent de 7,8 millions d'euros) pour financer l'acquisition et l'installation des équipements de sa nouvelle usine de fabrication de fromage, qui doit être construite à Kénitra, au nord de Rabat.

Cette installation devrait être opérationnelle d'ici la fin de l’année 2021 et aura une capacité de 2700 tonnes de fromage triangle fondu par an. Elle est également conçue pour fabriquer de nouveaux produits et de nouveaux emballages dans le but d'augmenter le potentiel d'exportation.

LMI bénéficiera également d’une subvention de l’UE dans le cadre du programme Chaîne de valeur et compétitivité de la Banque, qui vise à améliorer les chaînes de valeur et à rendre les entreprises plus compétitives dans la région sud et est de la Méditerranée.

Dans le cadre de ce programme, la BERD travaille avec les petites et moyennes entreprises (PME) opérant dans diverses chaînes de valeur en Egypte, en Jordanie, au Maroc et en Tunisie pour soutenir leur compétitivité et leur croissance en renforçant la qualité des produits et en ajoutant de la valeur, en améliorant les normes et en créant un environnement pour les exportations.

Land'Or fait partie du programme EBRD Blue Ribbon depuis février 2020. Le programme, dédié aux petites et moyennes entreprises à fort potentiel, appuie cette entreprise à travers une assistance technique pour adopter l'International Financial Reporting et augmenter son potentiel d'exportation et son efficacité opérationnelle.

Land’Or, société anonyme tunisienne, est l’un des principaux producteurs locaux de fromage fondu. Créée en 1994 par le Dr Hatem Denguezli et le Dr Hichem Ayed, elle a été cotée à la Bourse de Tunis en 2013. Land’Or Maroc Industries est la filiale récemment créée de la société au Maroc.

La BERD met fortement l'accent sur le financement des entreprises du secteur privé au Maroc et en Tunisie. La BERD investit dans l’économie de ces deux pays depuis 2012. A ce jour, la BERD a investi près de 2,5 milliards d'euros au Maroc à travers 66 projets. En Tunisie, la Banque a investi 950 millions d'euros dans 47 projets.

