Décès du Secrétaire général de la présidence de la République togolaise

02 Septembre 2020

Lomé, Togo, 2 septembre (Infosplusgabon) - Le Secrétaire général de la Présidence de la République togolaise, Patrick Daté Têvi Bénissan, est décédé à l’âge de 59 ans, en France, des suites d'une maladie, a-t-on appris de bonnes sources ce mercredi à Lomé.

Revenu au pays après plusieurs années passées à l’étranger, il a été placé à la tête du Secrétariat de la Présidence en 2012 pour sa « compétence », surtout en matière de gestion des dossiers concernant les investissements étrangers.

Homme du monde de la finance et des banques, en plus des fonctions de Secrétaire général à la Présidence, il a été aussi le Coordonnateur des travaux du Conseil présidentiel pour l’Investissement au Togo.

Il a un diplôme d’ingénieur civil de l’Ecole nationale supérieure des mines de Paris et d’un Master en business administration (MBA) à la Northwestern University à Evanston (Chicago, USA).

Sur le plan professionnel, il a travaillé à Schlumberger Oil Fields, Mc Donnell Douglas Information Systems, la Banque internationale du Luxembourg, Bankers Trust, Deutsche Bank et Royal Bank of Scotland, etc.

Son père, Tété Têvi-Benissan, rappelle-t-on, a été ministre de l’Economie et des Finances sous Eyadema Gnassingbé, de 1978 à 1984, avant de le quitter suite à des divergences sur la gouvernance économique du pays.

