Un groupe de défense des droits de l'homme affirme que les autorités tanzaniennes sévissent contre les partis d'opposition, les groupes de défense des droits humains et les médias

02 Septembre 2020

Nairobi, Kenya, 2 septembre (Infosplusgabon) - Human Rights Watch (HRW) a déclaré mercredi que les autorités tanzaniennes avaient intensifié la répression des partis d’opposition, des organisations non gouvernementales et des médias, en prélude aux élections qui doivent se dérouler dans le pays le 28 octobre.

Le défenseur des droits de l'homme a déclaré dans un rapport que depuis la mi-juin, le gouvernement a arrêté au moins 17 membres de partis d'opposition et de personnes critiques a l’égard du gouvernement, suspendu un groupe de défense des droits et annulé la licence d'un autre, et empêché d'autres grands groupes de défense des droits humains d’observer la élections à venir.

Les autorités ont également imposé de nouvelles restrictions aux médias, révoquant la licence d'un journal affilié à un parti membre de l'opposition et restreignant certains organes de presse en raison de leurs reportages sur la COVID-19, qui, selon le président John Magufuli, n'existe plus dans le pays.

« Ce n’est pas un hasard si le gouvernement tanzanien a intensifié sa répression de l’opposition, des groupes de militants et des médias à l’approche des élections », a déclaré Oryem Nyeko, chercheur sur l’Afrique à Human Rights Watch.

« Au lieu de défendre le droit à la liberté d'expression à ce moment critique, les autorités ont adopté des mesures qui soulèvent des inquiétudes quant à la liberté et l'équité liées à ces élections. »

HRW a déclaré que le gouvernement a arrêté arbitrairement et brièvement détenu des membres de partis politiques de l'opposition, notamment le parti ACT-Wazalendo et Chadema, le principal parti d'opposition, pour des motifs tels que le fait de « mettre en danger la paix » ou de se réunir illégalement.

En juillet, la police a arrêté et détenu Issa Ponda, un dirigeant musulman, pendant neuf jours après avoir tenu une conférence de presse appelant à des élections libres et équitables, a-t-il indiqué.

Le gouvernement a également imposé de nouvelles restrictions aux médias et à la liberté d'expression en ligne. Il a adopté des réglementations interdisant aux radiodiffuseurs tanzaniens de travailler avec des radiodiffuseurs étrangers sans la présence du personnel de l'Autorité tanzanienne des communications et de la réglementation ou d'une autre agence gouvernementale.

Il a également adopté des règlements qui criminalisent un large éventail de médias sociaux et de publications en ligne, y compris ceux qui soutiennent l'organisation de manifestations ou qui «promeuvent l'homosexualité».

HRW a déclaré que les autorités ont infligé une amende ou suspendu des médias pour avoir couvert des sujets politiquement sensibles, y compris le coronavirus.

Le 6 juillet, l'Autorité des communications a interdit Kwanza TV, une chaîne de télévision en ligne, pendant 11 mois en raison de sa publication sur Instagram faisant état d'une alerte sanitaire contre la COVID-19 par l'ambassade des Etats-Unis à propos de la Tanzanie. La lettre de convocation de l’autorité à Kwanza TV a accusé la chaîne d’être « antipatriotique », a noté HRW.

L'organisme de défense des droits de l'homme a déclaré que les autorités avaient également pris des mesures contre les principales organisations non gouvernementales pour limiter leur capacité à surveiller les élections.

En juillet, la Commission électorale nationale a publié la liste des organisations autorisées à agir en tant qu'observateurs électoraux et à sensibiliser les électeurs, en excluant les principales organisations qui coordonnent l'observation des élections dans ce pays de longue date.

HRW a souligné que depuis que le président Magufuli a pris fonction en 2015, le gouvernement a sévi contre les médias et l'espace civique en adoptant et en appliquant des lois restrictives et en menaçant d'annuler l'enregistrement des organisations critiquant le gouvernement.

Le gouvernement a également imposé des restrictions à l’opposition politique et a donné au registraire des partis politiques de larges pouvoirs discrétionnaires, notamment pour annuler l’enregistrement des partis.

« Toutes les actions que le gouvernement a prises ces dernières semaines affectent les conditions pour un jeu électoral équitable », a déclaré Nyeko.

« Pour que les élections en Tanzanie soient libres et équitables, le gouvernement doit permettre aux groupes de défense des droits et aux médias de travailler de manière indépendante, et à l'opposition politique et aux personnes qui critiquent le gouvernement d'exprimer librement leurs opinions ».

