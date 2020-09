Stephanie Williams appelle à saisir l'opportunité de cessation des hostilités pour la reprise du processus politique en Libye

02 Septembre 2020

Tripoli, Libye, 2 septembre (Infosplusgabon) - La Représentante spéciale par intérim du Secrétaire général des Nations unies en Libye, Stéphanie Williams, a appelé mercredi à la reprise du processus politique en Libye avant que la fragile opportunité créée par la cessation informelle des hostilités ne soit perdue.

Dans son exposé par vidéoconférence, mercredi au Conseil de sécurité des Nations unies sur la situation en Libye, Mme Williams a noté que la reprise des activités politiques à l'Ouest et à l'Est a permis l'émergence d'un groupe appelant au changement afin de parvenir à une solution libyo-libyenne pour restaurer la souveraineté du pays et se distancier des conflits régionaux et internationaux.

Elle a évoqué les dangers de la situation à Syrte, en disant: "Il y a toujours un état de troubles autour de la ville, qui expose ses 120.000 habitants à des risques, sans parler de l'infrastructure pétrolière vitale dans le pays qui est une artère de la vie économique".

Les présidents du Conseil présidentiel, Fayez al-Sarraj, et du Parlement, Aguila Saleh, ont publié, le 21 août, deux déclarations proclamant un cessez-le-feu sur tout le territoire libyen, et portant également sur un appel à "reprendre la production et l'exportation de pétrole et geler ses revenus sur un compte spécial à la Banque étrangère libyenne en attendant un arrangement entre Libyens. Ils ont plaidé pour une solution démilitarisé à Syrte et al-Joufra".

La responsable onusienne a ajouté qu'"alors que les lignes de front sont restées relativement calmes depuis juin, les forces armées arabes libyennes et les forces sous le contrôle du gouvernement d'accord national bénéficient toujours de l'assistance malheureuse fournie par des parties étrangères qui parrainent le stockage d'armes et d'équipements de pointe", notant qu'"environ 70 vols de ravitaillement ont atterri dans les aéroports de l'Est pour soutenir les forces du commandement général, alors que 30 vols de ravitaillement ont été destinés aux aéroports de l’ouest de la Libye pour soutenir le gouvernement d’accord national".

De même, environ neuf cargos ont accosté dans les ports de l'Ouest à l’appui du gouvernement d’accord national, alors qu’il a été signalé que trois cargos sont arrivés à l’appui des forces armées arabes libyennes, a ajouté Mme Williams, précisant que les sponsors étrangers renforcent leurs actifs dans les principales bases aériennes libyennes à l'est et à l'ouest.

Elle a ajouté que toutes les activités susmentionnées constituent une violation grave de la souveraineté de la Libye et une violation flagrante de l’embargo sur les armes imposé par l’ONU, sans parler des engagements pris par les participants à la conférence de Berlin.

La Mission continue de recevoir des informations faisant état de la présence généralisée de mercenaires et d'agents étrangers, ce qui complique davantage la dynamique locale et les chances d'un futur règlement, a mis en gade la Représentante spéciale par intérim du Secrétaire général de l'ONU, Stephanie Williams.

