L'Inde et le Nigéria élargissent leur coopération dans les secteurs de la défense, des technologies de l'information et de l'énergie solaire

02 Septembre 2020

Abuja, Nigéria, 2 septembre (Infosplusgabon) - Le Nigéria et l'Inde ont convenu de maintenir leur élan en renforçant les « excellentes relations » qui existent entre leurs deux pays pour leur bénéfice mutuel.

Dans un communiqué publié mercredi à Abuja à la suite d'une réunion virtuelle entre les ministres des Affaires étrangères, Dr. S. Jaishankar (Inde) et Mr Geoffrey Onyeama (Nigeria), ils ont convenu d'élargir leur coopération dans les domaines des technologies de l'information (TI), de la défense et des projets d’énergie solaire à exécuter via la ligne de crédit indienne (LdC).

En outre, les deux parties ont réitéré leur engagement à conclure rapidement les mémorandums d’accord / accords en suspens entre les deux pays, tout comme elles se sont déclarées satisfaites de la signature d’un protocole d’accord sur la coopération dans les utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique le mois dernier.

Selon le communiqué, «au cours des échanges, les deux ministres ont reconnu les excellentes relations bilatérales de longue date, multiformes et stratégiques entre les deux pays, fondées sur l'amitié et la coopération mutuelles.

L’Inde étant la plus grande démocratie du monde et le Nigéria la plus grande démocratie d'Afrique, ces deux pays partagent les valeurs du pluralisme, de l'inclusion et du développement durable pour tous.

« Les discussions ont couvert un large spectre de coopération dans les domaines politique, économique et commercial, de la défense et de la sécurité, de l'aide au développement et culturel. Les deux parties ont rappelé leur vaste coopération dans le domaine de la formation à la défense et du renforcement des capacités, et ont exprimé leur satisfaction de voir qu'elle s'étende à de nouveaux domaines tels que le soutien aux équipements de défense, les services médicaux et de maintenance, le partage de l'expertise en R&D pour la lutte contre le terrorisme et la contre-insurrection, et l’échange régulier d'informations / de points de vue. Les deux ministres ont noté que la prochaine réunion du Comité conjoint de coopération en matière de défense se tiendra au courant de cette année à Abuja.

« Les deux ministres ont reconnu les efforts de collaboration en cours grâce au partage d'informations entre les marines indienne et nigériane et à l'augmentation de la surveillance de la sécurité maritime dans le golfe de Guinée, à travers la collaboration entre les marines indienne et nigériane. Les ministres ont exhorté les forces armées des deux pays à continuer de travailler ensemble dans le cadre des efforts en cours pour lutter contre le terrorisme, l'insurrection et la piraterie.

« Grace à des échanges commerciaux d’un montant de 13,9 milliards de dollars US en 2019-2020, l’Inde est le premier partenaire commercial du Nigéria et le Nigéria est le plus grand partenaire commercial de l’Inde en Afrique. Malgré le défi que pose la Covid-19, les échanges commerciaux sont restés stables, ce qui montre la résilience de nos liens commerciaux et économiques. Le Nigéria est l'un des principaux partenaires de l'Inde en matière de sécurité énergétique et les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération dans ce secteur, y compris au niveau gouvernemental.

« La partie nigériane a exprimé sa gratitude à l'Inde pour le récent don de fournitures médicales à l'appui de la lutte en cours contre la pandémie de la COVID-19 et a rappelé la participation du Nigeria aux récents programmes de coopération technique et économique E-Indian (ITEC) sur la gestion de la COVID-19 organisés par le Gouvernement indien dans le cadre du programme ITEC.

« Les deux parties ont salué le premier dialogue consulaire entre les deux pays qui s'est tenu en septembre 2019. Les deux parties ont convenu de continuer à élaborer une stratégie sur les actions de suivi de la mise en œuvre des résultats de la réunion qui seront mutuellement bénéfiques.

« Les deux parties ont convenu de renforcer encore leur coopération dans le domaine consulaire et de mener à bien leur désir de conclure des accords bilatéraux dans le domaine de l'entraide judiciaire, du traité d'extradition et du transfèrement des personnes condamnées. Les deux parties ont reconnu qu'une telle coopération contribuera également à renforcer les voyages d'affaires, le tourisme médical et les échanges entre les deux pays.

« Les deux parties se sont félicitées d'avoir facilité les déplacements essentiels de leurs citoyens et résidents respectifs au cours des deux derniers mois, notamment le retour de plus de 5800 ressortissants indiens en Inde à partir de 23 vols depuis le Nigéria, et de plus de 500 Nigérians et 1500 résidents permanents indiens à travers 8 vols en provenance de l'Inde. Dans ce contexte, elles attendent avec impatience l'opérationnalisation des vols directs entre les deux pays par les deux compagnies aériennes désignées et agréées par les deux pays.

« Le Dr Jaishankar a remercié M. Onyeama pour le soutien du Nigéria à la libération de 44 marins indiens pris en otage lors de trois incidents de piraterie dans le golfe de Guinée en 2019. L'Inde a participé à la réunion virtuelle du G7 plus les amis du golfe de Guinée (G7 ++ ADGG) le mois dernier et a étendu ses programmes de formation à la sécurité maritime au Nigéria.

« En tant que grands pays en développement, les deux parties ont des approches similaires et des programmes communs sur les questions internationales. Elles ont convenu de poursuivre et de renforcer davantage leur coopération et leur soutien mutuel dans les enceintes multilatérales, notamment l'ONU et l'OMC. Elles ont souligné que le terrorisme est un fléau et une menace pour le monde entier, et ont condamné le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, y compris l’extrémisme violent.

