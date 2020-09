L'Algérie a enregistré 339 nouveaux cas confirmés de COVID-19

02 Septembre 2020

Alger, Algérie, 2 septembre (Infosplusgabon) - L'Algérie a enregistré 339 nouveaux cas confirmés de coronavirus (COVID-19) et 08 décès durant les dernières 24 heures, a annoncé mardi à Alger, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, Dr. Djamel Fourar.

Ce dernier a indiqué que 249 guérisons ont également été enregistrées en 24 heures en Algérie, précisant que le total des cas confirmés s'élève ainsi à 44.833, dont 339 nouveaux, celui des décès à 1.518, alors que le nombre des patients guéris est passé à 31.493.

Il a lancé un appel invitant les populations à la vigilance et au respect des règles d'hygiène et de distanciation physique, rappelant l'obligation du respect du confinement et du port du masque.

