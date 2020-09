Des personnalités libyennes appellent Antonio Guterres à intervenir pour mettre fin aux ingérences étrangères

02 Septembre 2020

Tripoli, Libye, 2 septembre (Infosplusgabon) - Des politiciens libyens, des militants des droits de l'homme, des universitaires, des professionnels des médias et des leaders d'opinion ont envoyé une lettre au Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, pour solliciter son intervention et condamner "toute ingérence étrangère dans les affaires libyennes, ee qu'elle soit officiellement déclarée et régulière ou non, et quelle qu'en soit la raison".

Dans leur message publié mardi soir, ces personnalités estiment que "la crise en Libye n'est plus seulement une lutte pour le pouvoir et la richesse entre les parties libyennes, mais plutôt que la Libye est devenue une arène de conflits entre les parties étrangères".

Elles notent que "certains pays ont trouvé dans les conditions actuelles que traverse le pays depuis 2011 l'occasion de régler leurs comptes régionaux et internationaux, et de réaliser leurs intérêts".

Ils estiment que tous les organes existants en Libye "sont dépourvus de légitimité pour conférer une quelconque légitimité juridique ou politique à la présence de forces étrangères ou de mercenaires sur le sol libyen", exprimant leur espoir que l'organisation onusienne traitera ces organes sur cette base.

Les signataires de ce message ont exhorté "les institutions compétentes des Nations unies à faire ce qui est nécessaire pour exiger le départ des forces étrangères sous toutes leurs formes de Libye", considérant que "leur présence est illégale et incompatible avec les règles du droit international et la Charte des Nations unies, et viole explicitement toutes les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies liées à la crise libyenne".

Ils ont appelé à la nécessité de prendre des décisions et des mesures pour mettre fin à l’ingérence étrangère dans la crise libyenne.

Selon eux, "c’est le seul moyen qui permettra aux Libyens de recouvrer leur volonté nationale et leur donnera l’occasion de convenir de solutions locales à leur crise. Cela leur ouvre les portes de la stabilité et de la paix et renforce leurs espoirs d'un avenir meilleur".

FIN/ INFOSPLUSGABON/BVG/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon