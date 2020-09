Le président du Parlement libyen demande le soutien de l'UE pour le maintien du cessez-le feu

02 Septembre 2020

Tripoli, Libye, 2 septembre (Infosplusgabon) - Le président du Parlement, Aguila Saleh, a sollicité le soutien de l'Union européenne (UE) pour le maintien du cessez-le-feu proclamé en Libye et contribuer à la répartition équitables des revenus pétroliers.

Il a formulé cette requête lors d'une réunion, mardi soir, à al-Qobba (Est), avec le Haut représentant de l'Union européenne, Josep Borrell, qui a effectué une visite en Libye où il a rencontré à Tripoli , le président du Conseil présidentiel, Fayez al-Sarraj, et d'autres responsables libyens.

M. Saleh a demandé "le soutien de l'Union européenne pour le maintien et le respect du cessez-le-feu instauré et pour sécuriser les revenus pétroliers en les déposant sur un compte spécial jusqu'à ce qu'une autorité unifiée soit formée en Libye", a annoncé le porte-parole du Parlement, Abdallah Belaihak, dans une déclaration à la presse.

Les présidents du Conseil présidentiel, Fayez al-Sarraj, et du Parlement, Aguila Saleh, ont publié, le 21 août, deux déclarations proclamant un cessez-le-feu sur tout le territoire libyen, et portant également sur un appel à "reprendre la production et l'exportation de pétrole et geler ses revenus sur un compte spécial à la Banque étrangère libyenne en attendant un arrangement entre Libyens".

M. Belaihak a ajouté que M. Saleh a appelé à la nécessité de saisir l'opportunité actuelle pour faire pression sur toutes les parties en Libye afin de mettre fin à la crise politique et alléger les souffrances du peuple libyen, soulignant que cela ne sera possible qu'avec la formation d'une nouvelle autorité qui soulagera les souffrances du peuple.

De son côté, M. Borrell, a affirmé "son entière confiance au président de la Chambre des représentants", promettant qu'"il fournira une explication complète de l'initiative d'Aguila Saleh à l'Union européenne et demandera son soutien".

Selon lui," il y aura également une communication de l'UE au cours de la période à venir avec un certain nombre de parties arabes et internationales pour renforcer le cessez-le-feu et soutenir l'initiative".

Le responsable européen a également affirmé la pleine solidarité de l’Union européenne avec le président de la Chambre des représentants concernant la question du rejet de toute ingérence étrangère en Libye de quelque parti que ce soit.

