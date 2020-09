La crise sanitaire provoquée par la COVID-19 a révélé la fracture numérique qui prévaut dans le monde (président Issoufou)

02 Septembre 2020

Niamey, Niger, 2 septembre (Infosplusgabon) – « La crise sanitaire provoquée par la pandémie de la COVID-19 a révélé la fracture numérique qui prévaut dans le monde », a indiqué le président Nigérien Issoufou Mahamadou, soulignant que dans le cas de son pays, une minorité d’élèves habitant les grands centres a pu, grâce au numérique, maintenir un lien avec l’école.

« La grande majorité d’élèves qui vit en milieu rural, a été, quant à elle, littéralement coupée du monde, se retrouvant ainsi dans l’impossibilité de poursuivre une scolarité normale, du fait de l’inaccessibilité des familles au numérique », a souligné le président Issoufou dans une allocution à l’occasion du sommet virtuel de l’ONU sur le thème «Générations sans limites : connecter la moitié du monde aux opportunités».

Pour le président nigérien, la Covid-19 est « une opportunité » pour façonner l’éducation au XXIe siècle grâce au numérique, « seul moyen qui a permis la poursuite des enseignements-apprentissages dans le monde durant la période de confinement ».

« Grâce au numérique, le droit à l’éducation peut être garanti, en dépit des catastrophes naturelles. Il permettra de mettre fin aux inégalités dans l’accès au savoir. Il permettra aussi d’améliorer la qualité de l’enseignement, car l’enseignement à distance créera les conditions d’une formation des enseignants à la fois permanente, efficace et efficiente ».

Issoufou Mahamadou a noté qu’eu égard à l’inégal accès aux manuels scolaires dans nos écoles, la vulgarisation des outils numériques à grande échelle dans nos établissements sera l’assurance pour les jeunes de disposer chacun, de contenus pédagogiques nécessaires à leur formation.

L’enseignement à distance apparait comme « une nécessité et un atout » pour notre planète, a souligné le président nigérien, ajoutant que le numérique doit dorénavant constituer « le bouclier avec lequel nos systèmes éducatifs renforceront leur résilience face aux crises et catastrophes diverses ».

Le chef de l’Etat nigérien s’est par ailleurs félicité du démarrage prochain du projet LIRE, fruit de la coopération entre le Partenariat Mondial de l’Education et le Niger.

Financé à hauteur de 140 millions de dollars américains, le projet LIRE, aura pour objectif la mise en œuvre d’une stratégie à court et moyen terme pour systématiser l’utilisation du numérique, en permettant d’une part l’optimisation des processus de gestion et d’aide au pilotage, et d’autre part le développement des usages du numérique pour accompagner les pratiques pédagogiques.

D’autres initiatives importantes sont mises en œuvre par le Niger avec l’appui des partenaires comme, entre autres, ‘’GIGA’’ pour connecter plus de 19000 écoles ou encore le projet « Pathfinders » pour un programme pilote de connexion de 100 écoles en collaboration avec l’UNICEF.

En outre, plusieurs autres projets sont actuellement mis en œuvre par le Gouvernement nigérien dont notamment, le Projet Villages Intelligents qui bénéficie d’un financement de 100 millions de dollars avec la Banque Mondiale pour désenclaver numériquement plusieurs milliers de villages, le Projet « COURSERA » la plus grande plateforme de cours en ligne au monde. Ce projet donne un accès gratuit à tous ses cours à 15000 Nigériens.

La révolution numérique peut servir non seulement le secteur de l’éducation mais aussi tous les autres secteurs de l’activité humaine : santé, agriculture, industrie, etc. « Elle constitue une réponse à la fragilité du monde face aux défis multiformes qu’il affronte. Elle peut faciliter nos actions communes ».

« La pandémie de la Covid-19 aurait été encore plus dévastatrice si elle était apparue vingt ans plus tôt. Le monde aurait été coupé entre plusieurs régions sans possibilité de communication, donc de coordination de la riposte. Les TICs ont grandement contribué au succès enregistré dans la riposte ».

