Les Soudanais signent un accord de paix sauf une région

Khartoum, Soudan, 1er septembre (Infosplusgabon) - Le Front révolutionnaire soudanais (Sudan Revolutionary Front, SRF) et le gouvernement de transition du Soudan, dirigé par des civils, ont signé un accord lundi à Juba, capitale du Sud Soudan, espérant mettre fin à une décennie et demie de conflit sanglant au Darfour et sur le Nil Bleu.

Les deux parties ont paraphé huit documents qui règlent les différends allant du partage du pouvoir à l'intégration de huit armées rebelles dans l'armée nationale.

Il conduira également à la réinstallation de millions de personnes déplacées et de réfugiés répartis dans les pays voisins et au-delà.

"Cet accord ne se serait jamais concrétisé sans la révolution qui a renversé le gouvernement tyrannique en place", a déclaré Yassir Arman, l'un des dirigeants du Front révolutionnaire.

L'accord a réuni le gouvernement fédéral et les dirigeants des régions du Darfour et du Nil Bleu.

Le Darfour et le Nil Bleu sont deux des trois régions qui ont continué à connaître des troubles intermittents bien avant la signature d'un accord de paix entre Khartoum et les rebelles du sud en 2005.

L'accord de paix global (APG) a conduit à l'indépendance du Soudan du Sud. La troisième région est la région montagneuse de Nuba.

Le chef du mouvement rebelle de la région des Monts Nouba, Abdul Azia Hilo, a déclaré qu'il voulait une démarcation claire entre l'État et la religion, sinon il appellerait ses concitoyens de la région à opter pour la sécession.

Un cycle de pourparlers est toujours prévu avec lui à Juba, au Soudan du Sud, à une date qui sera fixée par le gouvernement du Soudan du Sud, les médiateurs de l'accord actuel.

Bien que l'accord ait inclus les mouvements rebelles du Darfour, un groupe dissident, l'Armée de libération du Soudan d'Abdul Wahid, s'est abstenue.

Son chef en exil, Nour, continue de penser que ce qui a été obtenu n'est pas à la hauteur de ses exigences, un démantèlement total de tout l'establishment du Soudan central.

Toutefois, le Premier ministre soudanais, Dr Abdallah Hamdouk, et le président du Conseil souverain, une présidence collective au Soudan, ont appelé Nour à se joindre au processus et affirmé que la porte restait ouverte pour que d'autres s'y joignent.

L'accord a été salué par l'Union africaine, l'Union européenne et les États-unis d'Amérique.

