L'accord de paix soudanais devrait apporter une paix durable affirme Amnesty International

01 Septembre 2020

Nairobi, Kenya, 1er septembre (Infosplusgabon) - La signature de l'accord de paix entre le gouvernement soudanais et le Front révolutionnaire soudanais devrait apporter la paix, la dignité et la justice, a déclaré Amnesty International lundi.

Les groupes rebelles issus de différentes régions du pays, y compris les États du Nil bleu, du Darfour et du Kordofan méridional, déchirés par le conflit, ont signé l'accord avec le gouvernement soudanais à Juba, au Soudan du Sud.

"L'accord de paix représente une lueur d'espoir pour des millions de Soudanais du Darfour, du Kordofan méridional et du Nil Bleu, dont les droits humains ont été systématiquement violés par le gouvernement de l'ancien Président Omar Al Bashir et qui ont subi des violences horribles de la part de toutes les parties au conflit", a déclaré Deprose Muchena, directeur du programme Afrique de l'Est et Afrique australe d'Amnesty International.

Certains groupes armés n'ont pas signé l'accord, ce qui pourrait constituer un obstacle à son succès, a déclaré Amnesty International.

Le Mouvement de libération du Soudan/Armée Abdul Wahid Nur (SLM/A-AW), l'un des principaux groupes armés au Darfour, a refusé de participer aux pourparlers de paix dès le début. Un accord n'a pas non plus été conclu avec le Mouvement populaire de libération du Soudan-Nord (SPLM-N) dirigé par Abdel Aziz al-Hilu, qui contrôle certaines parties du Kordofan Sud et du Nil Bleu.

"Toutes les parties doivent veiller à ce que l'accord de paix mette un terme à près de deux décennies de souffrances infligées aux civils. Les gens doivent pouvoir rentrer chez eux et commencer à reconstruire leur vie dans la dignité".

L'une des priorités est de remédier à l'absence historique d'obligation de rendre des comptes et de justice pour les violations des droits de l'homme commises lors des conflits meurtriers depuis l'indépendance et, plus récemment, pendant le mandat d'Omar Al Bashir, qui a entretenu l'impunité généralisée dans le pays, a déclaré Amnesty.

"Les parties à l'accord de paix doivent faire tous les efforts possibles pour parvenir à une paix durable qui apportera la justice et la stabilité au pays", a déclaré Muchena.

Selon Amnesty International, le gouvernement du Soudan doit également s'efforcer d'inclure et d'impliquer d'autres groupes d'intérêt, notamment les personnes déplacées et la société civile, afin qu'ils puissent eux aussi apporter des solutions aux multiples défis auxquels le pays est confronté.

M. Muchena a déclaré que, la plupart des parties en conflit ayant adhéré à l'accord, le gouvernement du Soudan doit veiller à ce que des enquêtes approfondies, efficaces et impartiales soient menées sur les allégations de violations graves du droit international humanitaire et des droits de l'homme commises par des membres des forces armées du pays et des milices alliées, ainsi que par des groupes d'opposition armés.

"Ce gouvernement du Soudan doit assurer la stabilité, la justice et la responsabilité afin de placer le Soudan sur une trajectoire de redressement solide".

Le Soudan est un pays riche de sa diversité socioculturelle qui a été caractérisé par des conflits internes chroniques et complexes entremêlés depuis son indépendance en 1956.

Le gouvernement de l'ancien Président Omar Al Bashir est arrivé au pouvoir en 1989 et a exacerbé la situation en réprimant brutalement les droits de l'homme par le biais de milices armées, dont certaines se sont depuis transformées en partis politiques militarisés luttant pour les communautés ethniquement marginalisées dans les États du Darfour, du Kordofan Sud et du Nil Bleu.

Le conflit au Darfour a commencé en février 2003 lorsque le Mouvement/Armée de libération du Soudan (SLM/A), alors unifié, et le Mouvement pour la justice et l'égalité (JEM) ont mené une guerre contre le gouvernement.

Les forces armées gouvernementales, ainsi que les milices Janjaweed qui leur sont alliées, ont répondu avec une brutalité impitoyable, tuant environ 300.000 personnes et en déplaçant plus de deux millions d'autres sur une période de 17 ans.

Le Conseil de sécurité des Nations unies a saisi, en 2005, la Cour pénale internationale (CPI) de la crise du Darfour à la suite d'une enquête menée par la Commission d'enquête des Nations unies sur le Darfour.

La Commission a conclu que des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre avaient été commis au Darfour. La CPI avait émis des mandats d'arrêt à l'encontre de quatre fonctionnaires du gouvernement soudanais, dont l'ancien Président Omar Al Bashir.

Le récent conflit au Kordofan Sud a commencé en juin 2011 et s'est étendu au Nil Bleu en septembre 2011 alors que les forces gouvernementales combattaient le Mouvement/Armée populaire de libération du Soudan Nord (SPLM/A-N), forçant au moins 200.000 civils à se réfugier au Soudan du Sud, tandis qu’environ 1,5 million de personnes ont été déplacées à l'intérieur des deux États au cours des neuf dernières années.

Un accord de feuille de route signé entre les parties belligérantes en mars 2016 a calmé les combats, permettant à un panel de haut niveau de l'Union africaine présidé par l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki de mener des négociations de paix en vain après plusieurs tentatives.

Les efforts de ce panel ont été dépassés par les protestations populaires de décembre 2018 qui ont abouti à la destitution du Président Omar Al Bashir en avril 2019.

FIN/ INFOSPLUSGABON/SCG/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon