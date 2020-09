Réunion sur la rationalisation de l'énergie et la levée des subventions de l'essence en Libye

01 Septembre 2020

Tripoli, Libye, 1er septembre (Infosplusgabon) - Le Conseil présidentiel a tenu, lundi, une réunion consacrée aux études présentées sur la rationalisation de l'utilisation de l'énergie, notamment la suppression des subventions aux carburants après avoir complété les données techniques et préparé les systèmes nécessaires pour la mise en œuvre.

La Libye dépense annuellement des milliards de dollars de subventions pour l'essence et autres carburants qui se vendent à des prix modiques entraînant un vaste trafic de ces produits vers les pays voisins par voie terrestre et même par voie maritime, faisant perdre à l'Etat libyen d'importantes sommes d'argent.

Dans un communiqué, le Bureau des médias du Conseil présidentiel a indiqué, qu'au cours de la réunion de lundi, la mise en œuvre des décisions économiques précédemment prises a été suivie, en particulier la décision relative au versement de l'allocation de la mère et des enfants et à la création d'emplois pour les jeunes à la recherche d'un emploi.

La même source a déclaré que la réunion présidée par le président du Conseil présidentiel, Fayez al-Sarraj, a été suivie par le vice-président du Conseil, Ahmed Maitig, les membres du Conseil, Mohamed Ammari et Ahmed Hamza, et les ministres de la Planification et des Finances, respectivement, Taher al-Jhaimi et Faraj Boumtari.

Ces mesures ont été prises à l'issue de la pression de la rue libyenne marquée par des manifestations de jeunes contre la corruption, le détournement des fonds publics, la détérioration continue des conditions de vie et la gabegie qui gangrène les rouages de l'Etat dans un pays qui nage sur des mers de pétrole et de gaz, l'un des plus riches d'Afrique de par ses grandes réserves de pétrole et de gaz.

