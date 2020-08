Une ONG tunisienne appelle les tunisiens à se solidariser des migrants

31 Août 2020

Tunis Tunisie, 31 août (Infosplusgabon) - Le Forum tunisien des droits économiques et sociaux a exhorté, dans un communiqué ce lundi, les tunisiens à marquer leur solidarité avec les migrants, réfugiés et demandeurs d'asile installés dans la région de Medenine (sud), appelant à l'arrêt urgent aux dépassements récurrents commis par le gouverneur de la région contre les migrants, réfugiés et demandeurs d'asile.

Pour le Forum, la responsabilité des autorités centrales de la Tunisie est engagée dans la prise de décisions adaptées pour la préservation de la dignité des migrants et demandeurs d'asile, en ce sens que "le respect de la dignité est un droit pour tous ceux vivent en Tunisie quelle que soit leur situation ".

La réaction du Forum fait suite à "un précédent dangereux" du gouverneur de la région qui a récemment intimé l'ordre aux organisations qui agissent dans le cadre de la prise en charge des migrants, réfugiés et demandeurs d'asile de ne plus accueillir dans les centres d'accueil de nouveaux arrivants sans son autorisation préalable.

Cette décision du gouverneur "a obligé des migrants, réfugiés et demandeurs d'asile, fraîchement arrivés par les frontières terrestres et maritimes de rester des jours sans bénéficier de services urgents que nécessitait leur situation et sans être hébergés, dépourvus ainsi des conditions humainement indignes", a indiqué le Forum dans son communiqué.

L'ONG a rappelé, à cet égard, que ce n'est pas la première fois que le gouverneur de Medenine prend de telles décisions qui nuisent aux migrants sans réaction de la part des autorités centrales tunisiennes. "Malgré ces réserves, l'État tunisien a pris de mesures pendant la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19) en faveur des migrants, réfugiés et demandeurs d'asile, qui ont été saluées par les organisations de la société civile, mais la pratique de certains gouverneurs est aux antipodes de l'orientation de l'État dans la préservation de la dignité de ces gâteries précaires de personnes", a ajouté le Forum.

"Laisser les migrants sans hébergement dans des conditions climatiques rudes et sans services humanitaires et sanitaires urgents ne peut pas être justifié", a déploré le Forum tunisien des droits économiques et sociaux.

