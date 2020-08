Le rapatriement des enfants de combattants de Daech nigérians tués en Libye au menu d'une réunion à Tripoli

31 Août 2020

Tripoli, Libye, 31 août (Infosplusgabon) - Le ministre libyen de la Justice du gouvernement d'union nationale, Mohamed Abdelwahed Lamloum, a discuté, dimanche avec le chargé d'affaires de l'ambassade du Nigéria en Libye, Aboubaker Moussa, d'un certain nombre de questions liées aux enfants de combattants décédées de l'organisation terroriste Etat islamique (Daech), retrouvés à Syrte après la libération de la ville dans le cadre de l'opération "Al Bounyan Al-Marsous" et des moyens de leur retour au Nigéria.

Dans un communiqué, le ministère de la Justice a précisé que la réunion, qui s'est tenue au Cabinet du ministre, a porté "sur un certain nombre de sujets de préoccupation pour la communauté nigériane en Libye, y compris les détenus nigérians dans les établissements pénitenciers de réforme et de réinsertion, et ceux condamnés à l'expulsion vers leur pays".

Le ministre a souligné l'importance de la coopération des autorités nigérianes dans la mise en œuvre de ces dispositions, a indiqué la même source.

Pour sa part, le chargé d'affaires nigérian auprès de l'ambassade a appelé "à faciliter la visite des détenus nigérians dans les établissements pénitenciers de réforme et de réinsertion", a indiqué que "le ministre a affirmé que le ministère était prêt à organiser ces visites, ainsi que la coopération dans le domaine du retour des enfants dans leur pays".

